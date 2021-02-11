የጉራጌ ዞን ነዋሪዎች ሀገራዊ ውጡ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚደግፉ መሆናቸውን ገለጹ

ቡታጅራ ፤ የካቲት 4/ /2013 (ኢዜአ) ፡፡ በሀገሪቱ የመጣው ለውጥ ተጠናክሮ እንዲቀጠል በመደገፍ የበኩላቸውን እንደሚወጡ በደቡብ ክልል የጉራጌ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያላቸውን ድጋፍ በቡታጅራ ከተማ ዛሬ ባካሄዱት ሠላማዊ ሠልፍ አረጋግጠዋል።
ከሠልፉ ተሳታፊዎች መካከል ወይዘሮ አየለች ነጋሽ በተለይ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገሪቱ ውስጥ የነበረውን አድሏዊ አሰራርና የብሄርተኝነት ስሜትን በማስቀረት ህዝቦች አንድ እንዲሆኑ የጀመሩትን የለውጥ እንቅስቃሴ እንዲቀጥል ለመደገፍ ዝግጁ ናቸውል።
ጁንታው በሕዝቦች መካከል ያለውን የወንድማማችነትና መደጋገፍ እንዲጠፋ እና ልዩነት እንዲሰፋ የሠራባቸውን ያለፉት 27 ዓመታት ቀብረን ከአብይ ጋር በጋራ ሀገር ለማሳደግ እንሰራለን ብለዋል።
ሌላው የሠልፉ ተሳታፊ ወጣት ማሙሽ ብርሀኑ በበኩሉ ፤ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አመራር ሰጪነት በተከናወኑ የለውጥ ስራዎች ዛሬ ማንም በነጻነት ለመደገፍም ሆነ ለመቃወም የሚያስችለንን ጊዜ አምጥቶልናል ብሏል።
ለውጡ ወደኋላ እንዳይመለስ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት የተለያዩ ተግባራት እያከናወነ እንደሚገኝ ጠቁሞ፤ ወጣቱ ከዶክተር አብይ ጎን በመቆም ድጋፍ እንዲያደርግ የሚጠበቅበትን ሁሉ ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል።
የቡታጅራ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አህመድ ኑሪ ለፀልፈኞቹ ባደረጉት ንግግር ፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩና አመራሮቻቸው በሀገሪቱ ለውጥ ለማምጣት የከፈሉት መስዋዕትነት ዛሬ ለመጣው ለውጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ብለዋል።
ይህን ድል አጠናክሮ ለማስቀጠል መላው የቡታጅራ ህዝብ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን እንደሚቆም ዛሬ በሠላማዊ ሠልፍ ያለውን ድጋፍ ማሳየቱ ለውጡ የህዝብ እንደሆነ አመላካች ነው ሲሉ ገልጸዋል።
ጁንታው በየአካባቢው ሁከት በመፍጠር ህዝብን ከህዝብ ሲፋጅና ሲያባላ ቆይቶ በህዝብ እምቢተኝነት ከተወገደ በኋላ ስልጣኑን በሀይል ለመመለስ በሀገር መከላከያ ሠራዊት የፈጸመው ጥቃት መቀበሪያው እንዲሆን ማድረጉን ከንቲባው ተናግረዋል።
የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ጀማል በበኩላቸው፤ በሀገሪቱ ሠፍኖ የቆየው የመብት ጥሰት፣ አፈናና ሙሰኝነት ተወግዶ ህግ ማስከበር የተቻለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በሳል አመራር ሰጪነት መሆኑን ገልጸዋል።
ይህን ተከትሎ በከፍተኛ ሁኔታ ምዝበራ ሲፈጸምበት የነበረው የኢትዮጵያዊያን ኩራት የሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ዛሬ ለደረሰበት ደረጃ እንዲበቃ ያስቻለው ለውጡ ያመጣው ውጤት እንደሆነ ጠቅሰዋል።
በሀገራችን ፍትህና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በጣም በርካታ ናቸው ያሉት ዋና አስተዳዳሪው፤ በህወሀት ጁንታና ህገወጥ ሀይሎች ላይ የተቀዳጀነው አኩሪ ድል ትልቅ አድናቆት የሚያሰጥ ነው ብለዋል።
በሠላማዊ ሠልፉ ከጉራጌ ዞን የተውጣጡ ወጣቶችና ሴቶችን ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መሳተፋቸውን የኢዜአ ሪፖርተር ከቡታጅራ ዘግቧል።