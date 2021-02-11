ለባህርዳር ከተማ ጎብኚዎች “ፓልም ሲቲ ባህር ዳር” የተሰኘ የሞባይል መተግበሪያ ተዘጋጀ

ባህርዳር ኢዜአ የካቲት 4/2013 …የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለጎብኚዎችና እንግዶች መረጃ የሚሰጥ “ፓልም ሲቲ ባህር ዳር” በሚል የተሰየመ የሞባይል መተግበሪያ/አፕሊኬሽን/ ሰርቶ ዛሬ ይፋ አደረገ።
የሞባይል መተግበሪያው ከተማዋን ለመጎብኘት የሚመጣ እንግዳ ያለማንም እገዛ በከተማዋ ውሰጥ ስለሚገኙ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት መረጃ ለማግኘት የሚያስችል እንደሆነም ተገልጿል።
በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስነ-ምድር መረጀና ቴክኖሎጂ ምርምር ማዕከል የጂኦስፓሻል ባለሙያ አቶ አንዳርጋቸው አበጀ በይፋዊ እንዳስታወቁት መተግበሪያው ከተመዋን የቱሪስትና የኮንፈረንስ ማዕከል ለማድረግ የተያዘውን ግብ ለማሳካት የሚያግዝ ነው።
በከተማዋ የሚገኙ ሆቴሎችና መዝናኛ አካባቢዎች፣ ባንክና ኢንሹናስ፣ የገበያ ማዕከላት፣ ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማት፣ ነዳጅ ማደያዎችና ሌሎች የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን መረጃ አካቶ የተዘጋጀ መሆኑንም ገልፀዋል።
መተግበሪያውን/አፕሊኬሽኑን/ ሲከፍቱትም በ500 ሜትር ርቀት የሚገኙትን የአገልግሎት መስጫ ተቋማት የሚያመላክት ሲሆን በኪሎ ሜትሮች ርቀት የሚያገኙትን የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ደግሞ ፈልጎ ለማግኘት የሚያስችል እንደሆነም ተናግረዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ካለበት ቦታ ወደ ሚሄድበት ቦታ ያሉ አቋራጭ መንገዶችን በማመላከት የእንግዶችን እንግልት፣ ወጪና የጊዜ ብክነትን ለመቆጠብ የሚያስችል መሆኑን አብራርተዋል።
ወደ ሚፈልጉት ተቋም የመረጃ ቋት በመግባትም ለዚሁ ተግባር የተዘጋጁ አገልግሎቶችን በፎቶና በቪዲዮ ለማግኘት የሚያስችል መሆኑን ጠቁመው፤ “ማንኛውም ሰው ከፕሌይ ስቶር አውርዶ መጠቀም ይችላል”ብለዋል።
አሁን ላይ በባህር ዳር ከተማ የተጀመረውን የከተማ መረጃ ሰጪ የሞባይል መተግበሪያ ፕሮግራም ወደ ሌሎች የክልሉና የሃገራችን ከተሞች ለማድረስ እንደሚሰራም ባለሙያው ተናግረዋል።
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ በበኩላቸው “የፓልም ሲቲ ባህር ዳር” ሞባይል አፕሊኬሽን ይፋ መደረጉ የከተማዋን ገጽታ የሚያሳድግ ነው”ብለዋል።
“ዩኒቨርሲቲው ባቋቋመው የስነ-ምድር መረጃና ቴክኖሎጂ ምርምር ማዕከል አማካኝነት ተግባራዊ የተደረገው መተግበሪያም ለዘርፉ የተሰጠውን ትኩረት የሚያሳይ ነው” ብለዋል።
ከዚህ ቀደምም 90 የዩኒቨርሲቲውን ተመራማሪዎች በማሳተፍ የባህር ዳር ከተማን መዋቅራዊ ፕላን አዘጋጅቶ ማስረከቡን አውስተው፤ ይህም ከተማዋን የሚያዘምን እንደሆነ ልፀዋል።
“በቀጣይም ለሀገርና ለክልሉ የሚጠቅሙ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፕሮጀክቶችን በስፋት በመተግበር ተወዳዳሪነትን ለማሳደግ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል” ብለዋል።