የመዲናዋ ሸማቾች የገበያ ዋጋ መረጃ የሚያገኙበት ቴክኖሎጂ ይፋ ሆነ

አዲስ አበባ፣ የካቲት 4/2013 ( ኢዜአ) የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ለመዲናዋ ነዋሪዎች የገበያ ዋጋ የሚያሳውቅበትን ድረ-ገጽ ይፋ አደረገ፡፡
የቢሮው ኃላፊ አቶ አብዱልፈታህ የሱፍ እንደገለጹት ቴክኖሎጂው በመዲናዋ በሚገኙ የገበያ ማዕከላት የሚሸጡ ምርቶችን ትክክለኛ ዋጋ ማወቅ ያስችላል፡፡
ቴክኖሎጂው የተጋነነ የዋጋ ጭማሪና ልዩነትን ለማስቀረት መዘጋጀቱን ገልፀዋል፡፡
ነዋሪዎቹ ድረ-ገጹን በመጎብኘት የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን የሚያገኙባቸውን ቦታዎችና ዋጋቸውን በኮምፒዩተርና በሞባይል ስልኮች ላይ ያገኙታል ብለዋል፡፡
ኅብረተሰቡ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ሲያጋጥመው ጥቆማ እንደሚሰጥበትም ተናግረዋል፡፡
ቴክኖሎጂው ዘመናዊ፣ ቀልጣፋ፣ ጥራትና ታማኝነት ያለው አገልግሎት ለማቅረብ እንደሚያስችልም አቶ አብዱልፈታህ ገልፀዋል፡፡
ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር የተዘጋጀውን ቴክኖሎጂውን ወደ ሥራ ለማስገባት ለ415 አመራሮችና ባለሙያዎች ስልጠና መሰጠቱንም አክለዋል።
የአዲስ አበባ የንግድ ፎረም ሰብሳቢ ወይዘሮ ዘሃራ መሐመድ ቴክኖሎጂው ያለ አግባብ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎችን ለመከታተልና ለመቆጣጠር ያስችላል ብለዋል፡፡
የንግዱ ማኅበረሰብ ምርቶችን ሳይደብቅ በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ማድረስ እንደሚጠበቅበትም ተናግረዋል።
ቢሮው ኅብረተሰቡ ከዛሬ ጀምሮ www.aaminfo.gov.et በመጠቀም መረጃ ማግኘት እንደሚችል አስታውቋል፡፡