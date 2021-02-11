ሚኒስቴሩ ዘመናዊ የመረጃ ልውውጥ ስርዓት መተግበር የሚያስችለውን የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረመ

አዲስ አበባ፣ የካቲት 4/2013 ( ኢዜአ) የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዘመናዊ የመረጃ ልውውጥ ማድረግ የሚያስችለውን አሰራር ለመተግበር ከሁለት ተቋማት ጋር የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ ተፈራረመ፡፡
ሚኒስቴሩ የመግባቢያ ሰነዱን የተፈራረመው ከጉምሩክ ኮሚሽንና ከማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ጋር ነው፡፡
ተቋማቱ ዘመናዊ የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት መዘርጋታቸው ጊዜ፣ ጉልበትና ገንዘብ ከመቆጠብ ባሻገር ቀልጣፋና ተደራሽ ለመሆን ያግዛል።
ከተቋማቱ ጋር የመግባቢያ ሰነዱን የተፈራረሙት የንግድ ማስፋፊያ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ እንደጠቆሙት የመረጃ ስርዓትን ቀልጣፋና ዘመናዊ ማድረግ አገሪቷ በቀጣናዊና አለምአቀፋዊ ገበያ ብቁና ተወዳዳሪ እንድትሆን ያግዛታል፡፡
ሀገሪቱ ለተያያዘችው የብልፅግና ጉዞ ስኬት የተቋማት የመረጃ አያያዝ ዘመናዊና በተደራጀ መልኩ የተዘጋጀ ሊሆን እንደሚገባም ተናግረዋል።
በተለይ በዓለምአቀፍ የንግድ ገበያ ውስጥ ለመግባትና ተወዳዳሪ ለመሆን ዘመናዊ የመረጃ አገልግሎት ወሳኝ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
የመግባቢያ ሰነድ ከሌሎች ተቋማት ጋርም ለማስተሳሰር እንደሚሰራ ጠቁመው ይህም በየተቋማቱ ለሚገኙ አገልግሎት ፈላጊዎች የተቀላጠፈ አሰራር ለመዘርጋት እንደሚያስችል ገልፀዋል።
የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ በበኩላቸው በአገሪቷ ዘመናዊ የመረጃ ስርዓት ባለመኖሩ በርካታ ውጤቶች ሳይመዘገቡ ቀርተዋል ብለዋል።
የመግባቢያ ሰነዱ የመረጃን ሀብትነት የሚያሳይ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ ኮሚሽኑ ጥረት እንደሚያደርግም ተናግረዋል።
ስምምነቱ ኮሚሽኑ መረጃዎቹን በቀላልና በዘመናዊ መንገድ ከሚኒስቴሩና ከሌሎች ተቋማት ጋር መለዋወጥ የሚያስችለው ከመሆኑ በላይ ለተገልጋዮችም ከፍ ያለ ጥቅም እንደሚኖረው ጠቅሰዋል፡፡
የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ቢራቱ ይገዙ በተፈራረሙት ዘመናዊ የመረጃ ልውውጥ ሰነዶች ጥራት እንዲኖራቸው ይሰራል ብለዋል።
የመረጃዎችን ምስጢራዊነት በጠበቀ መንገድ ለማከናወን ኤጀንሲው ጥረት እንደሚያደርግም አክለዋል።
በቴክኖሎጂ የታገዘ የመረጃ ልውውጥ ሀብት መሆኑን በመረዳት ሌሎች ተቋማትም ይህን አሰራር በመከተል ለአገራዊ ዕድገቱ የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡም አስገንዝበዋል፡፡