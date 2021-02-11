የዋግ ልማት ማህበር ከ800 በላይ መጽሐፍት ለሰቆጣ ከተማ የህዝብ ቤተ-መጽሐፍት አበረከተ

ሰቆጣ፤ የካቲት 4/2013(ኢዜአ) የዋግ ልማት ማህበር /ዋልማ/ ለሰቆጣ ከተማ የህዝብ ቤተ-መጽሕፍት ከ800 በላይ ልዩ ልዩ የማጣቀሻና መማሪያ መጽሐፍት አበረከተ።
የልማት ማህበሩ ዋና ዳይሬክተር አቶ አምላኩ አበበ መጽሐፍቱን ባስረከቡበት ወቅት እንዳሉት ማህበሩ ከሚያከናውናቸው ዘርፈ ብዙ ልማቶች መካከል የትምህርት ዘርፍ አንዱና ዋነኛው ነው።
በዚህም ማህበሩ ትምህርት ቤቶችን በመገንባትና የተለያዩ ግብአቶች በማሟላት ለትምህርት ጥራትና ተደራሽነት የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ይገኛል ብለዋል፡፡
በህዝብ ቤተ-መጽሐፍቱ የመጽሐፍት እጥረት መኖር ለትምህርት ጥራት መጓደል ዋነኛ ምክንያት በመሆኑ ማህበሩ በተወሰነ መልኩ ችግሩን ለማቃለል 829 የተለያዩ የማጣቀሻና የመማሪያ መጽሐፍት ማበርከቱን አስታወቀዋል።
መጽሕፍቱ በአዲስ አበባ ካለው ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤትና ከአዲስ አበባ የአማራ ወጣቶች ማህበር የተገኘ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
የሰቆጣ ከተማ ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ጽህፈት ቤት የባህል እሴቶችና ኢንዱስትሪ ልማት ቡድን መሪ አቶ ታደሰ ሞላ በበኩላቸው ቤተ-መጽሐፍቱ ያለበትን የመጽሐፍት እጥረት ለማቃለል ድጋፉ አስተዋፅኦ እንደሚኖረው ተናገረዋል።
የዋግ ልማት ማህበር ላበረከተላቸው አስተዋፅኦ ምስጋና አቅርበዋል።
የቤተ መጽሐፍቱ ተጠቃሚ ተማሪዎች መካከል መኳንንት አበባው በሰጠው አስተያየት የህዝብ ቤተ- መጽሐፍቱ ከፍተኛ የመጽሐፍ እጥረት እንዳለበት ገልጾ፤ ድጋፉም ችግሩን ለማቃለል እንደሚረዳ ተናግሯል።
በተለይም ወጣቶች በእረፍት ጊዜያቸው አልባሌ ቦታ ከሚውሉ እራሳቸውን በእውቀት ለመገንባት የቤተ መጽሐፍቱ ግብአት መሟላት ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንደሚኖረው ተናግሯል።