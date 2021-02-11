በአንኮበር ወረዳ በደረሰ የተሽከርካሪ አደጋ የስድስት ሰዎች ህይወት አለፈ

ደብረ ብርሃን፣ የካቲት 4/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ሰሜን ሽዋ ዞን አንኮበር ወረዳ ዛሬ ንጋት ላይ በደረሰ የተሽከርካሪ አደጋ የስድስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በ38 ሰዎች ላይ ደግሞ የአካል ጉዳት መድረሱን ፖሊስ አስታወቀ።
የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ኮማንደር ወንድአፈራው አወቀ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ አደጋው የደረሰው ከአፋር ክልል ወደ አንኮበር ወረዳ ሰዎችን አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረ የታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3- 02338 ኢት ኒሳን የጭነት ተሽከርካሪ ሃራምባ ዙሪያ ቀበሌ ሲደርስ መንገድ ስቶ በመገልበጡ ነው።
በዚህም ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች አስከሬን በመለየት ወደ ቤተሰቦቻቸው እየተላከ መሆኑን ጠቁመው፤ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ደግሞ በደብረ ብርሃን ሪፈራል ሆስፒታልና በወረዳው ጤና ጣቢያ የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
የአደጋው መንስኤ እየተጣራ መሆኑን ያመለከቱት ኮማንደሩ፤ አሽከርካሪውና ረዳቱ ለጊዜው ከአካባቢው ሸሽተው ቢያመልጡም ለመያዝ ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑን ተናግረዋል።
በእቃ መጓጓዣ ተሽከርካሪ ሰውን መጫን ህገ ወጥና ለአደጋ የሚያጋልጥ በመሆኑ ህብረተሰቡ እራሱን እንዲጠብቅ አሳስበዋል።