ቻይና የኮቪድ-19 ክትባትን ለኢትዮጵያና አልጄሪያ ለመስጠት ዝግጁ መሆኗን ገለጸች

የካቲት 04/2013 (አዜአ) ቻይና የኮቪድ-19 ክትባትን ለኢትዮጵያና አልጄሪያ በድጋፍ ለመስጠት ዝግጁ መሆኗን አስታወቀች፡፡
በጉዳዩ ላይ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር የስልክ ውይይት አድርገዋል።
በውይይቱም አቶ ደመቀ ቻይና ለኢትዮጵያ ለምታደርገው ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ድጋፍ ያላቸውን አድናቆት መግለጻቸውን ሲጂቲኤን ዘግቧል።
የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለሀገራቸው አስፈላጊ መሆኗን ተናግረዋል፡፡
ኢትዮጵያ በቀጠናዊ እና አለም አቀፋዊ ጉዳዮች የቻይና አጋር መሆኗን የጠቀሱት ሚስተር ዩ፤አገሪቷ ኮቪድ-19ን ለመከላከል በምታደርገው ጥረት ቻይና የበኩሏን ድጋፍ እንደምታደርግም ተናግረዋል።
ቻይና ቀጠናው እንዲረጋጋ ያላትን ፍላጎት ገልፀው በትግራይ ክልል የምግብ እህል ድጋፍ እንደምታደርግ እና ለአካባቢው ሰላም የድርሻዋን እንደምትወጣ አስታውቀዋል፡፡
ዋንግ ከአልጄሪያው የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ቡካዶም ጋር ባደረጉት የስልክ ውይይት በቤልት እና ሮድ ኢኒሼቲቭ በሁለቱ አገራት መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ትብብርን አድንቀዋል፡፡
አልጄሪያ ወረርሽኙን ለመከላከል ባደረገችው ውጊያ ቻይና ለአገሪቱ ድንገተኛ የክትባት ዕርዳታ ለመስጠት መወሰኗን መናገራቸውን መረጃው አስታውሷል።