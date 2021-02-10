የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ኮንፍረንስ የተለያዩ ውሳኔዎች በማሳለፍ ተጠናቀቀ

የካቲት 3/2013 የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የብልጽግና ፓርቲ አመራሮቹን በመገምገም ከከባድ ማስጠንቀቂያ እስከ ሃላፊነት የማገድ ውሳኔ አሳለፈ።
በመተከል በደረሰው አሳዛኝና ዘግናኝ ማንነት ተኮር ግድያና ውድመትም ፓርቲው ይቅርታ ጠይቋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ኮንፍረንስ ለሶስት ቀናት በአሶሳ ከተማ ሲካሄድ ቆይቶ ባለ ዘጠኝ ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ዛሬ ተጠናቋል።
በክልሉ በተለይም የመተከል ዞን የደረሰውን የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ በመገምገም ለቀጣይ በትኩረት ለመስራት ውሳኔዎችን አሳልፏል።
በዚህም የክልሉን ወቅታዊ የፖለቲካና የሰላም ሁኔታ ገምግሟል፤ በፌዴራልና በክልል ያሉ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ተገምግመው ከከባድ ማስጠንቀቂያ እስከ ሃላፊነት የማገድ ውሳኔ ተላልፏል።
የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ይስሃቅ አብዱልቃድር እንዳሉት፤ በክልሉ ሁለት ቦታ በሚረግጡ አንዳንድ አመራሮች ምክንያት በመተከል በርካታ ንጹሃን ተገድለዋል፣ ንብረታቸው ወድሟል።
በመሆኑም በክልሉ በተለይም በመተከል ለደረሰው ቅስም ሰባሪና አስነዋሪ ድርጊት የክልሉን ህዝብ ይቅርታ እንጠይቃለን፤ በተግባር በሚለካ ስራ ለመካስም ተዘጋጅተናል ብለዋል።
በመተከል የተከሰተውን ማንነትን መሰረተ ያደረገ ጥቃት ከመከላከል ይልቅ አባባሽ የነበሩ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች እንደነበሩም ገልጸዋል።
የደረሰውን ችግር ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ከማደናቀፍም ባለፈ በውጭና በውስጥ ካሉ ጸረ ሰላም አፍራሽ ተልዕኮ ካላቸው ቡድኖች ጋር ጥምረት ፈጥረው በሚፈለገው ፍጥነት፣ በሚቻለው ልክና መጠን ለውጥ እንዳይመጣ ማድረጋቸውን በግምገማ ለይተናል ብለዋል።
ከዚህ ቀደም የእርምት እርምጃ ሲወሰድ ሾልከው የቀሩ አመራሮች በዚህ ኮንፍረንስ ተለይተው እርምጃ እንዲወሰድ ተደርጓል ብለዋል።
በዚህም የክልሉ ዋና አፈ ጉባኤና የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንዲታገዱ ሲወሰን ሁሉም የአስተባባሪ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ 18 የፌዴራልና የክልል አመራሮች ከባድ ማስጠንቀቂያ፣ 19 ደግሞ በቀላል ማስጠንቀቂያ ታልፈዋል ብለዋል።
አባላቱም ከፓርቲው የተላለፈውን ውሳኔ የተቀበሉ ሲሆን በቀጣይም ለሚመለከታቸው አካላት የሚቀርብ መሆኑ ታውቋል።
ከፌዴራል እስከ ቀበሌ በወንጀል ድርጊት የተሳተፉና ኃላፊነታቸውን በሚገባ ባልተወጡ ከ100 በላይ የክልሉ አመራሮች ላይ እርምጃ መወሰዱንም አስታውሰዋል።
ከዚህም ባለፈ በቀጣይም አመራሮች ስራቸው በተግባር እየተመዘነ ከሃላፊነታቸው እንዲነሱ ይደረጋል፤ በህገ እንዲጠየቁም ለዳኝነት አካሉ አስፈላጊውን መረጃ እንሰጣለን ብለዋል።