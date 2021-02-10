ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በሱማሌ ክልል የኢንቨስትመንት ፍሰቱ እየጨመረ መምጣቱ ተገለጸ

ድሬዳዋ ፤የካቲት 3/2013 (ኢዜአ) ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በሱማሌ ክልል መዋለ ነዋያቸውን በማፍሰስ በተለያየ የኢንቨስትመንት ዘርፎች የሚሳተፉ ባለሃብቶች ቁጥር እያደገ መምጣቱን የክልሉ የኢንቨስትመንትና ዲያስፖራ ጉዳዮች ቢሮ አስታወቀ፡፡
በክልሉ ሲቲ ዞን ሽንሌ ከተማ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባ የተገነባው የኢፎፒክ ፎምና ፕላስቲክ ፋብሪካ ዛሬ ተመርቆ ተከፍቷል፡፡
ፋብሪካውን መርቀው የከፈቱት የቢሮው ኃላፊ አቶ አብዱሰላም ዩሱፍ ሀገራዊ ለውጡ ተከትሎ በሱማሌ ክልል አስተማማኝ ሠላም በመስፈኑ መዋዕለ ነዋያቸውን በማፍሰስ በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለመሳተፍ የሚመጡ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶች ቁጥር እየጨመረ ነው ብለዋል፡፡
ባለፈው ዓመት ብቻ ከአንድ ቢሊዮን 300ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሃብቶች ፍቃድ ወስደው እንቅስቃሴ መጀመራቸው አስታውሰው፤ በዘንድሮ በጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ብቻ ከሁለት ቢሊዮን 200 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሃብቶች በግብርና፣ ማኑፋክቸሪንግ ፣ጤና፣ ሆቴልና በሌሎች የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለመሰማራት እንቅስቃሴ ላይ እንደሆኑ አስረድተዋል፡
ክልሉ በኢንቨስትመንት ሥራው ላይ ለተሰማራው ባለሃብት ከታክስ ነጻ መሳሪዎች እንዲያስገቡና መሠረተ-ልማት የተሟላላቸው መሬት በማቅረብ እየደገፈ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በሁለት ዓመት ውስጥ ተገንብቶ ዛሬ የተመረቀው የሺኒሌ የኢፎፒክ ፎምና ፕላስቲክ ፋብሪካም ክልሉ ኢንቬስትመንትን ለማበረታታት እያደረገ ያለው ጥረት ውጤት መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
አቶ አብዱሰላም በቀጣይም መሰል ፋብሪካዎች በማስፋት እንዲገነቡ በማበረታታት የሥራ አጥ ቁጥርን የመቀነስና የሀገር ውስጥ ምርት በአስተማማኝ ደረጃ በማሳደግ ከውጭ የሚገቡ ቁሶችን የመተካት ተግባራት በተጠናከረ መንገድ ይቀጥላል ብለዋል፡፡
በተለይም በሚቀጥሉት ስድስት ወራት በክልሉ በቆላ የስንዴ ምርት የሚሰማሩ ባለሃብቶችን ይበልጥ ለመደገፍ ዝግጅት ተጠናቋል ሲሉም አስታውቀዋል፡፡
የፋብሪካው ባለቤት አቶ ኢልሚ ጉሶድ እንደተናገሩት፤ ፋብሪካው እውን እንዲሆን የፌደራልም ሆነ ክልሉ የሥራ ኃላፊዎች ባለሀብቱን ለማበረታታት ድጋፍ እያደረጉ ነው፡፡
ፋብሪካው ለሀገር ውስጥ ገበያ ከሚያቀርበው ምርት በተጨማሪ ወደ ጅቡቲና ሶማሌ ላንድ በመላክ የውጭ ምንዛሬ እንደሚያስገኝ አስረድተዋል፡፡
እስካሁን ለ70 ሰዎች የሥራ ዕድል መፍጠራቸውን ገልጸው ፤ ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ወደ ምረት ሲገባ ለተጨማሪ 300 ዜጎች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥርም አስታውቀዋል፡፡
በፋብሪካው የሥራ እድል ካገኙት መካከል ወጣት ዝምበላቸው ላቀው በሰጠው አስተያየት ፤ የፋብሪካው መከፈት የስራ ዕድል ላገኘነው ዜጎች ብቻ ሣይሆን ለሽንሌና አካባቢው ማህበረሰብ ሁለንተናዊ ዕድገት ወሳኝ ይሆናል ብሏል፡፡
የፋብሪካው ረዳት ኬሚስትና ኬሚካል ኢንጂነር ወጣት አህመድ ዋሪሶ በበኩሉ፤ ባለሃብቱ መዋዕለ ነዋይን በስራ ላይ እንዲያውል መንግስት እየፈጠረ ያለውን ምቹ ሁኔታና የህግ የበላይነት የማስከበር ጉዳይ መጠናከር እንዳለበት ተናግሯል።
በምረቃው ሥነ-ሥርዓት ኡጋዞች፣ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ፋ ብሪካው ዘላቂ ጥቅም እንዲሰጥ አስፈላጊውን ጥበቃ እንደሚያደርጉ በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል፡፡
የሱማሌ ክልል እና የድሬዳዋ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት የተመረቀው ፋብሪካው በቀን የተለያዩ መጠን ያላቸው 72 ሺህ ፎም ፍራሾች ፣ እስከ 10 ሺህ ሊትር ውሃ መያዝ የሚችሉ 30 ሮቶዎች፣ የተለያዩ መጠን ያላቸው የውሃ ቱቦና የኤሌክትሪክ ቁሳቁሶች እንደሚያመርት ተመልክቷል፡፡