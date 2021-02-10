ህገ ወጥ የዶላር ምንዛሬ ሲፈጽሙ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች ተያዙ

ጎንደር የካቲት 3/2013 (ኢዜአ) በጎንደር ከተማ በህገ-ወጥ መንገድ የ4ሺህ ዶላር ምንዛሬ ሲፈጽሙ የተደረሰባቸው ሁለት ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን የከተማው የሰላምና የህዝብ ደህንነት መምሪያ አስታወቀ፡፡
የመምሪያው የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ወይዘሮ ሰብለ ወልዴ ለኢዜአ እንደገለጹት ግለሰቦቹ በአራዳ ክፍለ ከተማ በአንድ የንግድ ድርጅት ውስጥ ትላንት ረፋድ ላይ በህገወጥ መንገድ የዶላር ምንዛሬ ሲፈጽሙ በህዝብ ጥቆማ እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል ።
ግለሰቦቹ ከባንክ ስርዓት ውጭ በህገ-ወጥ መንገድ የዶላር ምንዛሬውን ሲፈጽሙ ተደርሶባቸዋል” ያሉት ወይዘሮ ሰብለ የዶላር አምጭውና የምንዛሬ አገልግሎት ሰጭ የሆነውን ጨምሮ ሁለት ግለሰቦች በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል ።
ግለሰቦቹ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እንዲጣራ እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል።
በግለሰቦቹ እጅ የተያዘውን የዶላር ምንጭ ለማረጋገጥ በፖሊስ በኩል ተጨማሪ ምርመራ መካሄድ መጀመሩን ገልፀዋል።
ህገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር በሃገር ኢኮኖሚ ላይ ከሚያደርሰው አሉታዊ ተጽዕኖ ባሻጋር ለወንጀል ድርጊት መፈጸሚያነት የሚውል መሆኑን ጠቅሰዋል።
ህብረተሰቡ መሰል ህገ ወጥ ድርጊቶችንና አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት በአካባቢው ለሚገኝ የፀጥታ አካል ጥቆማ የመስጠት ሃላፊነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ወይዘሮ ሰብለ አሳስበዋል።