በግንባታው ዘርፍ የግብአት ችግር ለመፍታት እንዲያግዙ የፈጠራ ሥራዎች ለማበረታታት ጥረት እየተደረገ ነው

ባህር ዳር የካቲት 3/2013 (ኢዜአ) በሀገሪቱ ግንባታው ዘርፍ እያጋጠመ ያለውን የግብአት አቅርቦት ችግር ለመፍታት እንዲያግዙ የፈጠራ ሥራዎችን ለማበረታታት ጥረት እየተደረገ መሆኑን የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ገለጸ።
ሀገር አቀፍ የኮንስትራክሸን ንቅናቄ መድረክና የግንባታ ግብአት የፈጠራ ሥራዎች የቀረቡበት አውደ ርዕይ በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው።
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር መስፍን አሰፋ እንደገለጹት መንግስት በቀጣይ አስር ዓመታት የግንባታ ዘርፍን በማዘመን ተወዳዳሪ እንዲሆን ግብ ተጥሎ እየሠራ ይገኛል።
በግንባታው ዘረፈ አሁን ላይ እንደ ሀገር እየገጠመ ያለውን የግብአት አቅርቦት ችግር በመፍታት ከውጭ የሚገባውን ለማስቀረት በሀገር ውስጥ የሚመረቱ የፈጠራ ሥራዎችን ለማበረታታት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ለዚህም መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ የሚመረቱ የግንባታ ግብአቶች ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ተጠንተው ወደ ሥራ እንዲገቡ ለማስቻል በትኩረት እየሠራ ይገኛል ብለዋል።
ሥራው ተሰካኪ ቡልኬት ማምረቻ ዘዴ፣ በቃጫ እና ኮንክሪት የሚሠራ ተገጣጣሚ ቤት፣ ተገጣጣሚ የህንጻ አካላት ማምረቻ ጨምሮ ሌሎችም የፈጠራ ግብአት ዓይነቶች ላይ ያተኮረ ነው።
የፈጠራ ሥራዎች ጥራትና አዋጭነት በሚመከለተው ተቋም በማረጋገጥ የግንባታውን ዘርፍ በሀገር ውስጥ የፈጠራ ሥራዎች እንዲታገዝ የሚደረግ መሆኑን ሚኒስትር ዴኤታው ተናግረዋል።
መንግስት ለሀገር ወስጥ ግብዓት ትኩረት መስጠቱ ችግሩን ከማቃለል ባለፈ የሥራ እድል በመፍጠርና የውጭ ምንዛሬን በማስቀረት የላቀ ድርሻ እንዳለው የገለጹት ደግሞ የ”ሎዛ እና ብረሃኑ” የተገጣጣሚ ቤት ሥራዎች ድርጅት ሃላፊ አቶ ብረሃኑ ካሳ ናቸው።
ከቃጫ ተጠቅሞ ኮንክሪት በመሥራት የሚሠራው ቤት የግንባታ መሠረት ሳይኖረው ቤትን ለመገንባት የሚያስችልና በውጭ ሀገራት እየተተገበረ ያለ አዋጭ የፈጠራ ሥራ መሆኑን አስረድተዋል።
መንግስትም አዋጭ መሆኑን አምኖበት በደረጃ መዳቢዎችና ተስማሚነት ኤጀንሲ ጥናት ተደርጎበት አሁን ላይ ስምምነት ተደርሶ ወደ ስራ መገባቱን ገልጸዋል።
የአማራ ክልል ህንጻ ሥራዎች ድርጅት ተገጣጣሚ የህንጻ አካላት ማመረቻ ባለሙያ አቶ ሰውነት አዝመራው በበኩላቸው ፎቆች ሲገነቡ “ኮለን” ማቆም ሳያስፈልግ ግድግዳዎችን በመገጣጠም እስከ ሶስተኛ ፎቅ ድረስ ግንባታዎችን በጥራት የሚገነባ ቴክኖሎጂ ወደ ሥራ መግባቱን አስታውቀዋል።
ህንጻ ለመገንባት የሚያስችሉ ግድግዳ፣ ደረጃ፣ ጣራ እና ስላቭ የሚባሉት የግብአት ዓይነቶችን ተገጣጣሚ በሆነ መልኩ የማምረት ሥራ እንደሚከናወን ጠቅሰዋል።
አንድ ዓመት ሊወስድ የሚችል ህንጻን በሦስት ወራት ውስጥ ገንብቶ ማስረከብ እንደሚቻል የተናገሩት አቶ ሰውነት በወጪ ደረጃም ከ30 በመቶ በላይ እንደሚቀንስ በጥናት ተረጋግጧል ብለዋል።
ሚኒስቴሩ ለሁለት ቀናት ባዘጋጀው የንቅናቄ መድረክና አውደ ርዕይ ላይ የፈጠራ ባለሙያዎች፣የፌደራል የዘርፉ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ነው።