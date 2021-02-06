በክልሉ 30 ከተሞች የሶስተኛ የከተማነት ደረጃ እንዲያገኙ ተወሰነ

ሀዋሳ ጥር 29/2013 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል 30 ከተሞች የሶስተኛ የከተማነት ደረጃ እንዲያገኙ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት መወሰኑን የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ አስታወቀ፡፡
የቢሮው ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ይገዙ ለጋዜጠኞች እንደገለጹት በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች በወረዳ ማዕከል ሥር የሚተዳደሩ የከተማ ነዋሪዎች የከተማ አስተዳደር መዋቅር እንዲፈጠርላቸው ሲጠይቁ ቆይተዋል፡፡
ከተሞቹ ደረጃ ለመወሰን የተቀመጠውን መስፈርት ማሟላታቸውን ለማረጋገጥ ጥናት ሲደረግ መቆየቱን ጠቁመዋል።
ከመስፈርቶቹ መካከል በዋናነት ከተሞቹ 20 ሺህ እና ከዚያ በላይ ነዋሪዎችን በውስጣቸው መያዛቸው እንደሆነ ጠቁመው የገቢ አቅም፣ የንግድ፣ የኢንቨስትመንትና የፋይናንስ ተቋማት ብዛትና አቅርቦት እንዲሁም ሌሎች ሁኔታዎች መገምገማቸውን ገልጸዋል።
በመመዘኛዎቹ መሠረት 30 ከተሞች 60 በመቶና ከዚያ በላይ ውጤት ያገኙ በመሆኑ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በተቀመጠው ፈርጅ ሶስት የከተማነት ደረጃ እንዲያገኙ መወሰኑን አስታውቀዋል፡፡
ከተሞቹ በፈርጅ ሶስት ደረጃ ማግኘታቸው በራሳቸው ገቢ በማሰባሰብ ልማታቸውን ማፋጠንና የነዋሪዎችን የአገልግሎት ፍላጎት ማሟላት ያስችላቸዋል ብለዋል፡፡
ለነዋሪው በከተማ የሚፈጠሩ የሥራ ዕድሎችን ከማመቻቸት ባለፈ ወደ ሌሎች ከተሞች የሚፈልሰውን የህዝብ ቁጥር በመቀነስ ጫና የማቅለል ዕድል እንደሚፈጥርም አስረድተዋል፡፡
ከተሞቹ በትላልቅ የልማት ኮሪደሮች ላይ የተመሠረቱ ናቸው ያሉት ኃላፊው፤ አብዛኞቹ እንደ ስኳር ፋብሪካ ያሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶች የሚገኙባቸው እንዲሁም በቱሪስት ማዕከል፣ በግብርና ምርትና የንግድ መስመሮች ላይ የሚገኙ መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡
ይህም በፍጥነት ለማደግና ለነዋሪዎች ምቹ ሁኔታዎችን ለማሟላት እንደሚረዳቸውም ገልጸዋል፡፡
ሕገ-ወጥ የመሬት ወረራና ያልተመጣጠነ ዕድገት በነዚህ ከተሞች እንዳይከሰት ክልሉ እገዛ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል፡፡
ከተሞቹ በፕላን እንዲመሩ ብሎም የመሬትና መሬት ነክ ሀብት ምዝገባ ሥራ ከወዲሁ እንደሚጀመር አቶ ተስፋዬ ተናግረዋል።
አሁንም ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተመሳሳይ ጥያቄዎች እየመጡ መሆኑን ጠቁመው በመስፈርቱ መሰረት ጥናቶችን እያካሄድን የህዝቦችን ጥያቄ መመለሳችንን እንቀጥላለን ብለዋል ፡፡
በአሁኑ ወቅት በክልሉ አራት ፈርጅ አንድ፣ 13 ፈርጅ ሁለት ከተሞች ሲኖሩ ፈርጅ ሶስት ከተሞች ደግሞ ከአዲሶቹ ጋር 58 መድረሳቸው ተመልክቷል፡፡