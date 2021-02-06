የጋራ ገቢዎች አስተዳደርና ማከፋፈያ ቀመር የክልሎችን ተጠቃሚነት ያሳድጋል … ፌዴሬሸን ምክር ቤት

አዲስ አበባ፤ ጥር 29/2013(ኢዜአ) የጋራ ገቢዎች አስተዳደርና ማከፋፈያ ቀመር የክልሎችን ተጠቃሚነት እንደሚያሳድግ የፌዴሬሸን ምክር ቤት አፈ ጉባዔ አደም ፋራህ ገለጹ።
ኢትዮጵያ እስከ 2012 በጀት ዓመት የተጠቀመችበት የገቢ ማከፋፈያ ቀመር በ1989 ዓ.ም የወጣ ነው።
በፌዴራልና በክልሎች መካከል ያለውን ገቢ በግልፅ አሰራር ለማስተዳደርና ለመምራት አዲስ የጋራ ገቢ አስተዳደርና ማከፋፈያ ቀመር በተያዘው በጀት ዓመት ሥራ ላይ ውሏ።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት የጋራ ገቢዎች አስተዳደርና ማከፋፈያ ቀመር አፈፃፀም ላይ ከፌዴራልና ከክልል ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር አድርጓል።
ምክር ቤቱ የጋራ ገቢ አስተዳደርና ማከፋፈያ ቀመር የግማሽ ዓመት አፈጻጸምም ከክልሎች ጋር ገምግሟል።
ቀመሩ ፌዴራል መንግሥት ለክልሎች የሚያደርገውን ድጎማ በማሳደግ ተጠቃሚነታቸውን እንደሚያሳድግ ተመልክቷል።
የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ቀመሩ የክልሎችን የገቢ አቅም በማሳደግ የመልማት አቅምን ይጨምራል ብለዋል።
የሐረሪ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ቀመሩ ለክልሎች የሚደርሰውን ገቢ ማሳደጉን ገልፀው፤ የፌዴራሊዝም ሥርዓቱን በማጠናከር ክልሎችን በማነቃቃት ወደ ሥራ የሚያስገባ ጅምር ነው በማለትም ገልጸዋል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ አደም ፋራህ ቀመሩ በፌዴራልና በክልሎች መካከል ግልፅ አሰራር እንደሚያሰፍን አመልክው፤ በዚህም የፌዴራል መንግሥትን ገቢ በማሳደግ ለክልሎች የሚሰጠውን ድጎማ እንደሚያሳድግ አስረድተዋል።
በተጨማሪም የፌዴራልና የክልሎችን የጋራ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ የእያንዳንዱን ክልል ገቢ በፍትሃዊነት እንደሚያከፋፍል ተናግረዋል።
በክልሎች የሚንቀሳቀሱ ግብር ከፋዮች የዜግነት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ በየደረጃው የሚገኙ ባለድርሻ አካላት ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩም አፈ ጉባዔው አሳስበዋል።