ረቂቅ አዋጁ የጥብቅና ስርዓቱን በማዘመን ጠበቆችን በነጻነት ማሰራት ያስችላል – የሕግ ባለሙያዎች ማኅበር

ጥር 29/2013 (ኢዜአ) የተሻሻለው የጥብቅና ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር ረቂቅ አዋጅ ዘመናዊ የጥብቅና ስርዓት እንዲኖርና ጠበቆች ነፃና ገለልተኛ ሆነው እንዲሰሩ የሚያስችል ነው ተባለ።
የሕግ ባለሙያዎች ማኅበር በተሻሻለው የፌዴራል ጥብቅና ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር ረቂቅ አዋጅ ላይ ከአባላቱ ጋር ተወያይቷል።
የማኅበሩ ምክትል ሊቀመንበር ወይዘሮ መሰረት አያሌው እንደገለጹት በኢትዮጵያ ዘመናዊ የጥብቅና አገልግሎት መስጠት ከተጀመረ 70 ዓመታት ተቆጥረዋል።
የተሻሻለው ረቂቅ አዋጅም የጥብቅና ስርዓቱን በማዘመንና ጠበቆች በነፃነት እንዲሰሩ በማድረግ በኩል ጉልህ ሚና እንደሚኖረው ገልጸዋል።
ስራ ላይ በነበረው አዋጅ የጥብቅና ፈቃድ ለማውጣት ሁለት ዓመት የሥራ ልምድ ይጠየቅ እንደነበር አስታውሰው “በተሻሻለው አዋጅ ሦስት ዓመት እንዲሆን መደረጉ ብቃት ያለው ባለሙያ ለማፍራት ያግዛል” ብለዋል።
እንደ ወይዘሮ መሰረት ገለጻ ቀደም ሲል የሕግ መምህራን የጥብቅና ፍቃድ ማውጣት የሚችሉት በፕሮፌሰርነት ደረጃ ሲሰሩ ብቻ ነበር ።
ይሁንና በአዲሱ ረቂቅ አዋጅ የሕግ ትምህርት የሚሰጥ ማንኛውም ባለሙያ ሰባት ዓመት የሥራ ልምድ ካለው ፈቃዱን ማውጣት እንደሚችል ይፈቅዳል።
የማኅበሩ ፕሬዚዳንት አቶ ፊሊጶስ አይናለም በበኩላቸው “የተሻሻለው የጥብቅና ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር ረቂቅ አዋጅ በተለይ ዘርፉን ለማሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል” ብለዋል።
ረቂቅ አዋጁ ለጠበቆች ፈቃድ ከመስጠት፣ ከማደስ፣ ከመሰረዝና ሙያዊ ብቃትን ጠብቆ ከመስራት አኳያ ለባለሙያው ያልተገደበ ነፃነት እንደሚሰጥ ገልፀዋል።
ሙያተኛው በነፃነት እንዲሰራ፣ ሙያውን በየወቅቱ በስልጠና እንዲያጎለብትና ራሱን እንዲያበቃ ዕድል የሚከፍት መሆኑንም ጠቁመዋል።
የዴሞክራሲ ስርዓት ከመገንባት፣ የሕግ የበላይነትን ከማስፈንና የፍትሕ ተደራሽነት ከማረጋገጥ አንፃርም ጉልህ ጠቀሜታ እንዳለው አቶ ፊሊጶስ አብራርተዋል።
በውይይቱ ባለሙያው በረቂቅ አዋጁ ላይ ሊካተቱና ሊሻሻሉ ይገባቸዋል በሚል የሚሰጣቸውን ሀሳቦች በማጠናቀር ግብዓት እንዲሆኑ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲቀርቡ ይደረጋል ብለዋል።
የማህበሩ አባል አቶ ጌታቸው ቅጣው የተሻሻለው ረቂቅ አዋጅ በሥራ ላይ ካለው በእጅጉ የተሻለና ባለሙያው ለዓመታት ሲጠብቀው የነበረ መሆኑን ተናግረዋል።