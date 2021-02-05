በትግራይ ክልል የወደሙ ዩኒቨርሲቲዎች እድሳት ተደርጎላቸው ስራ ሊጀምሩ ይገባል … የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት

አዲስ አበባ፤ ጥር 28/2013 (ኢዜአ)በትግራይ ክልል ውድመት የደረሰባቸው ዩኒቨርሲቲዎች እድሳት ተደርጎላቸው ወደስራ እንዲገቡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ።
የምክር ቤቱ የሰው ሃብትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርን የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ገምግሟል።
ሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ሁርቃቶ የመስሪያ ቤቱንና ተጠሪ ተቋማቱን እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበዋል።
በሪፖርቱ የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ጥራት ልማት እንዲሁም የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ዘርፍን የማጠናከር ተግባራት መከናወናቸው ተገልጿል።
በሳይንስ ልማት ረገድ አገሪቷ የበለጸገ ኢኮኖሚ እንዲኖራት የሚያስችሉ የምርምር ስራዎችን ማከናወንና ኮቪድ-19 በትምህርት ስርዓቱ ላይ ተጽእኖ እንዳያሳድር በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዙ የመከላከል ስራዎች መሰራታቸው ተብራርቷል።
በትምህርት ልማትም በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ በኢኖቬሽን፣ በሂሳብና በሰው ሃብት ዘርፎችና ደረጃውን የጠበቀ የምርምር ማዕከላት የማስፋፋት ስራ መሰራቱም ተገልጿል።
በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ዘርፍ የኮቪድ መከሰትን ተከትሎ ችግር ፈቺና ወጪ ቆጣቢ የሆኑ የምርምር ውጤቶችን ተግባራዊ ማድረግ በስፋት መሰራቱን ሚኒስትሩ ገልፀዋል።
ከ1 ሺህ 600 በላይ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ከመማር ማስተማር ጎን ለጎን ምርቶችን እንዲያመርቱና ለገበያ እንዲያቀርቡ በማድረግ ውጤት ማስመዝገብ መቻሉንም በሪፖርታቸው አመላክተዋል።
የቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ አቶ እያሱ ወርቅነህ በትግራይ ክልል የሚገኙት የአዲግራትና አክሱም ዩኒቨርሲቲዎች ውድመት መድረሱን በመስክ ምልከታ ማረጋገጥ መቻሉን ገልጸዋል።
የደረሰውን ውድመት በአጭር ጊዜ ሙሉ ለሙሉ መተካት ባይቻልም ማስተካከያ ተደርጎላቸው ወደ መማር ማስተማር ሂደት እንዲገቡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በትኩረት ሊሰራ ይገባል ብለዋል።
በተጨማሪም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ኮቪድ-19ን ለመከላከል ያወጡትን ፕሮቶኮል አብዛኛዎቹ ዩኒቨርስቲዎች እየጣሱት መሆኑን በመስክ ምልከታው መታዘባቸውን አንስተዋል።
ለኮቪድ ህሙማን ጊዜያዊ ማቆያነት የተለዩ ዩኒቨርሲቲዎች እድሳትና ለመማር ማስተማር ምቹ እንዲሆኑ ከማድረግ አኳያም ክፍተቶች መኖራቸውን ቋሚ ኮሚቴው ቅኝት ማድረጉን ገልፀዋል።
ዶክተር ሳሙኤል በሰጡት ምላሽም የአዲግራትና አክሱም ዩኒቨርሲቲዎች የደረሰባቸው ጉዳት ቀላል ባለመሆኑ በአጭር ግዜ እድሳት አድርጎ ወደ ስራ ለማስገባት አዳጋች ነው ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት የአዲግራት፣ የአክሱምና የራያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ መሆኑንና የዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የካቲት 6 ቀን 2013 ዓ.ም እንደሚመረቁ ገልፀዋል።
ሚኒስትሩ የኮቪድ ፕሮቶኮልን በማይተገብሩ ተማሪዎች፣ መምህራንና በአስተዳደር ሰራተኞች ላይ እርምጃ የሚወሰድበት አግባብ እንዲኖር መመሪያ እየተዘጋጀ መሆኑንም ተናግረዋል።
የቋሚ ኮሚቴው አባላት አሰራሮች በፖሊሲና በህግ ማዕቀፍ እንዲመሩ ለማድረግ የተሰራው ስራ በመልካም ተሞክሮ የሚታይ መሆኑን አንስተዋል።
ተማሪዎች ወደተመደቡባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ሲገቡ ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት ሠላማዊ የመማር ማስተማር እንዲኖር የሚያስችሉ ስልጠናዎች መሰጠታቸውንም ገልጸዋል።
በተጨማሪም በዩኒቨርሲቲዎች የተቋቋመው የሠላም ምክር ቤት ለሠላም መጎልበት ያለው ሚና ጉልህ በመሆኑ የሚበረታታ መሆኑንም ተናግረዋ።
የ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድን በመላው ዩኒቨርሲቲዎች ተከታትሎና ማሰተካከያ አድርጎ ገቢ ማድረግም እንዲሁ ለእቅዱ የተሰጠውን ትኩረት የሚያሳይ ነው ብለዋል።