ኤጀንሲው የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ባንክ ለማቋቋም እየሰራ ነው

አዲስ አበባ፤ ጥር 28/2013(ኢዜአ) የፋይናንስ አቅርቦት ችግርን ለመፍታት የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ባንክ ለማቋቋም እየሰራ መሆኑን የከተሞች ስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና አጀንሲ ገለፀ።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኤጀንሲውን የስድስት ወራት አፈጻጸም ገምግሟል።
የፋይናንስ አቅርቦት ለስራ እድል ፈጠራ ትልቅ ማነቆ በመሆኑ ሊስተካከል እንደሚገባ በግምገማው ተመላክቷል።
በቋሚ የስራ እድል ፈጠራ የተቀመጠውን ግብ በማሳካት ረገድ ክፍተት በመኖሩ የስራ እድል ፈጠራው ከአገልግሎት ባሻገር ወደ ሌሎች ዘርፎች መስፋት አለበት ተብሏል።
በተለይም በህገ ወጥ መንገድ የተያዙ ሼዶች ላይ እርምጃ መውሰድ በልዩ ትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ ነው የቋሚ ኮሚቴው አባላት ያነሱት።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብረመስቀል ጫላ የፋይናንስ አቅርቦት ችግሩን ለማቃለል የጥቃቅንና አነስተኛ ባንክ ለማቋቋም እየተሰራ መሆኑን ገልፀዋል።
ባንኩን ለማቋቋም የአዋጭነት ጥናት መካሄዱንና ተግባራዊ የሚደረግበት ስትራቴጂም መቀረጹን አብራርተዋል።
በህገ ወጥ መንገድ በተያዙ ሼዶች ላይ ከክልሎች ጋር በመቀናጀት እርምጃ እየተወሰደ ነው ብለዋል።
በሌላ በኩል በግማሽ ዓመቱ በአገልግሎት ዘርፍ ለ606 ሺህ ዜጎች ቋሚ የስራ እድል መፈጠሩን ባቀረቡት የስድስት ወር ሪፖርት ጠቅሰዋል።
አቶ ገብረመስቀል እንዳሉት በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ባለፉት ስድስት ወራት ለ264 ሺህ ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል።
ስራ ፈላጊዎችን ከመለየት አኳያም 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ዜጎችን ለመለየት ታቅዶ 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን መለየት መቻሉን አብራርተዋል።
እንደ ዋና ዳይሬክተሩ ገለጻ 30 የሚሆኑ የስራ ፈጠራ ዘርፎች በጥናት ተለይተው ለክልሎች ተሰራጭተዋል።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አሸናፊ ገእሚ በበኩላቸው ኤጀንሲው አማራጭ የፋይናንስ ስትራቴጂን መሰረት በማድረግ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ባንክ ለማቋቋም ማቀዱ የሚደገፍ ነው ብለዋል።
በሌላ በኩል ለዜጎች ቋሚ የስራ እድል በመፍጠር ረገድ ዝቅተኛ አፈጻጸም በመኖሩ መሰራት እንዳለበት አሳስበዋል።
አገሪቷ በተለያዩ አካባቢዎች ወደ ስራ እድል ሊቀየሩ የሚችሉ እምቅ ጸጋዎች ስላሏት በዚህም ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚያስፈለግ ነው ያመላከቱት።
የገበያ ትስስር ላይ የበለጠ መስራትና በኢንተርፕራይዞች የሚመረቱ ምርቶች ገበያው የሚፈልገው መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥተዋል።