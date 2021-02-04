መገናኛ ብዙሃን የማህበራዊ ጥናት ዘርፍና ምሁራኑን በማስተዋወቅ የድርሻቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ

አዲስ አበባ፤ ጥር 27/2013(ኢዜአ) የመገናኛ ብዙሃን የማህበራዊ ጥናት ዘርፍና በዘርፉ የተሰማሩ ምሁራንን ለህብረተሰቡ በማስተዋወቅ የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ ቀረበ።
በዘንድሮ የበጎ ሰው ሽልማት ለማኅበራዊ ጥናት ዘርፍ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባም ተገልጿል።
የበጎ ሰው ሽልማት ድርጅት ዘንድሮ ለዘጠነኛ ጊዜ የሚደረገውን የበጎ ሰው ሽልማት የእጩዎች ጥቆማ የጊዜ ገደብ አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል።
በዚህ ወቅትም ለዘጠነኛ ጊዜ በሚደረገው የበጎ ሰው ሽልማት ለማህበራዊ ጥናት ዘርፍ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ተመላክቷል።
የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ ጋዜጠኛ ሕሊና አዘዘ የማኅበራዊ ጥናት ዘርፍ የተለያዩ አገራዊ ፋይዳዎች ያላቸው ጥናቶችን የሚያቀርቡ ሰዎች በዕጩነት የሚቀርቡበት ዘርፍ ስለሆነ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ገልጻለች።
በማኅበራዊ ጥናት ዘርፍ ምርምር የሚያደርጉ ባለሙያዎች የመድረክ ሰዎች ባለመሆናቸው ህብረተሰቡ እንደማያውቃቸው ገልጻ የዘርፉ ባለሙያዎች እነዚህን ሰዎች ለሽልማቱ በመጠቆም እንዲተባበሩ ጠይቃለች።
የመገናኛ ብዙሃንም የማኅበራዊ ጥናት ዘርፍን የማስተዋወቅና የዘርፉን ምሁራን ለኅብረተሰቡ በማስተዋወቅ በኩል የድርሻቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርባለች።
ድርጅቱ ለዘጠነኛ ጊዜ ለሚካሄደው የእጩዎች ጥቆማ በአሥር የተለያዩ ዘርፎች ጥቆማ እንደሚያካሂድም አስታውቃለች።
በኪነ-ጥበብና ሥነ-ጥበባት ዘርፍ መርሃ ግብር ከሥነ ጽሑፍ ዘርፍ የሚመደበው የወግ ድርሰት በዘንድሮው ሽልማት እንደሚካተት ተገልጿል።
በኮቪድ -19 ወረርሽኝ ምክንያት አምና መደበኛው ሽልማት ቀርቶ ወረርሽኙን በመከላከልና ለሕዳሴው ግድብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ ልዩ ተሸላሚዎች ብቻ ሽልማቱ መሰጠቱ ይታወሳል።
በዚህም አምና ለስምንተኛው ዙር ተጠቁመው የነበሩ 200 እጩዎች ዘንድሮ በእጩነት ቀርበው እንዲወዳደሩ የሚደረግ መሆኑ ተገልጿል።
ለበጎ ሰው ሽልማት የዕጩዎች ጥቆማ በአገር ውስጥና በውጭ ያሉ መራጮች ከየካቲት 1 እስከ 30 ቀን 2013 ዓ.ም በስልክ፣ በኢሜል፣ በፖስታ፣ በቫይበር፣ በቴሌግራምና በዋትስአፕ ጥቆማ ማድረግ ይችላሉ ተብሏል።