በኮቪድ-19 ተፅዕኖ ውስጥ የገቡ የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪ 40 ሺህ ሠራተኞችን የሚደግፍ ፕሮጀክት ይፋ ሆነ

አዲስ አበባ፣ ጥር 27 /2013 (ኢዜአ) በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተፅዕኖ ውስጥ የገቡ የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪ 40 ሺህ ሠራተኞችን በደመወዝ ድጎማ መደገፍ የሚያስችል የ4 ነጥብ 5 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ይፋ ሆነ።
የገንዘብ ድጋፉ ቢ.ኤም.ዜድ ከተሰኘ የጀርመን የልማት ትብብር ተቋም የተገኘ ሲሆን በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርና በዓለም ዓቀፉ የሥራ ድርጅት አማካኝነት ሥራ ላይ የሚውል ነው።
የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ እንደገለጹት፤ ፕሮጀክቱ የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪዎች ለሠራተኞቻቸው የሚከፍሉትን ደመወዝ በመደጎም እንዲያቆዩ የሚያግዝ ነው።
ፕሮጀክቱ የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪ ሠራተኞች ላይ ያተኮረው ብዙ ሠራተኞችን በመያዛቸው መሆኑን ገልጸው፤ በኮቪድ-19 ተፅዕኖ የሚፈጠሩ ማህበራዊ ቀውሶችን የመቀነስ ዓላማ እንዳለው ተናግረዋል።
ድጋፉ ቀጥታ ለኢንዱስትሪዎቹ የሚሰጥ ሳይሆን በባንክ ስርዓት ለሠራተኞቹ የሚደርስበት አሠራር እንደሚዘረጋና ይህም በሚመለከታቸው አካላት ክትትል እንደሚደረግበት ሚኒስትሯ አስረድተዋል።
በጀርመን ኤምባሲ የልማት ትብብር ምክትል ኃላፊ ሚስተር ክሪስቶፍ ዌይግልሜየር “ኮቪድ-19 በሰዎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ህይወት በተለይ በሠራተኞችና ኢንዱስትሪዎች ላይ ጫና ፈጥሯል” ብለዋል።
እንደ እርሳቸው ገለጻ፤ ወረርሽኙ ካስከተለው የጤና ስጋት በተጨማሪ በጨርቃጨርቅና አልባሳት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯል።
በዚህ ሳቢያ ኢንዱስትሪዎች ገበያቸው በመቀዛቀዙ አስተዳደራዊ ወጪያቸው ለሠራተኞች ደመወዝ እንዳይከፍሉ ከፍተኛ ስጋት መፍጠሩን ነው የተናገሩት።
በመሆኑም “ኢንዱስትሪዎች ወረርሽኙ ከፈጠረው ተጽዕኖ ዘርፉን እንዲታደጉና የሠራተኞቻቸውን ማህበራዊ ኃላፊነት እንዲወጡ የመንግስታት ትብብር ያስፈልጋል” ብለዋል።
ድጋፉ በመጀመሪያ ዙር የሦስት ወራት ቆይታው 40 ሺህ የዘርፉ ሠራተኞችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን ስኬታማነቱ እየታየ ቀጣይነት ይኖረዋል ተብሏል።
በኢትዮጵያ የዓለም ዓቀፉ የሥራ ድርጅት ሁሉን አቀፍ የኢንዱስትሪ ልማት መርሃ ግብር ኃላፊ ወይዘሮ ቅድስት ጫላ የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪዎች ሠራተኞችን በደመወዝ ድጎማ ተጠቃሚ ለማድረግ መስፈርቶች መቀመጣቸውን አመልክተዋል።