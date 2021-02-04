በወቅታዊ ጉዳዮች ምክንያት የደም እጥረት እንዳያጋጥም የላቀ አስተዋፅኦ ላበረከቱ እውቅና ተሰጠ

አዲስ አበባ፤ ጥር 27/2013(ኢዜአ) ብሔራዊ ደም ባንክ በወቅታዊ ጉዳዮች ምክንያት የደም እጥረት እንዳያጋጥም የላቀ አስተዋፅኦ ላበረከቱ ተቋማት፣ የመገናኛ ብዙሃንና ታዋቂ ግለሰቦች እውቅና ሰጠ።
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በርካታ አገራት የደም እጥረት ቢያጋጥማቸውም በኢትዮጵያ ግን ችግሩ እንዳልተከሰተ ገልፀዋል።
ቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ በገባበት ወቅት ደም የማሰባሰቡ ሥራ ላይ መቀዛቀዝ ታይቶ አንደነበር ጠቅሰው፤ በተሰራው ንቅናቄ ኅብረተሰቡ በከፍተኛ መነሳሳት ደም መለገሱን ተናግረዋል።
በተለይም በትግራይ ክልል በተደረገው የሕግ ማስከበር ዘመቻ የመከላከያ ሠራዊቱን ለመታደግ ኀብረተሰቡ ደም በመለገስ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ማበርከቱን አስታውሰዋል።
በዚህም ተቋማት፣ የመገናኛ ብዙሃንና ታዋቂ ግለሰቦች ኅብረተሰቡን በማስተባበር ጉልህ አስተዋፅኦ አድርገዋል ብለዋል።
በደም ልገሳውም የበርካታ ሰዎችን ሕይወት መታደግ እንደተቻለ ገልፀዋል።
የብሔራዊ ደም ባንክ ዋና ዳይሬክተር ያረጋል ባንቴ በበኩላቸው ደም መለገስ በኅብረሰተቡ ዘንድ ባህል አንዲሆን መገናኛ ብዙሃን፣ ተቋማትና ታዋቂ ግለሰቦች ከፍያለ አስተዋፅኦ አበርክተዋል ብለዋል።
በሕግ ማስከበር ዘመቻው ሊያጋጥም ይችል የነበረውን የደም እጥረትም አቃለዋል ነው ያሉት።
የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ ህብረተሰቡ በህግ ማስከበር ዘመቻው ወቅት ለመከላከያ ሰራዊት ደም በመለገስ ላበረከተው አስተዋጽኦ አመስግነዋል።