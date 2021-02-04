ተማሪዎች እራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ ትምህርታቸውን መከታተል አለባቸው -የድሬዳዋ ጤና ቢሮ

ድሬዳዋ፣ ጥር 27/2013( ኢዜአ ) በገጠርና ከተማ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ሣይዘናጉ ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ እራሳቸውን መከላከል እንዳለባቸው የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ አሳሰቡ።
“ሁሌም የአፍና የአፍንጫ ጭንብል በመልበስ ራሴንም ፣ ሌሎችንም ከኮሮና እጠብቃለሁ” በሚል መሪ ሃሳብ በትምህርት ቤቶች ኮሮናን የመከላከል ተግባራትን የሚያጠናክር ንቅናቄ ዛሬ በሁሉም ትምህርት ቤቶች ተጀምሯል።
በምስራቅ ጀግኖች አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በተጀመረው የተማሪዎች የንቅናቄ መድረክ ላይ የተገኙት ሀላፊዋ እንደተናገሩት ኮቪድ-19ን በትምህርት ቤቶች የመከላከሉ ሥራ የሚበረታታ ቢሆንም ከትምህርት ቤት ውጪ ያለው መዘናጋት መቅረት አለበት።
ተማሪዎች የአፍና የአፍንጫ ጭንብል ማድረግ አዋቂነት ራስንና ቤተሰብን ከቫይረስ መከላከል መሆኑን ተገንዝበው ሣይዘናጉ በትምህርት ቤትም ሆነ ከትምህርት ቤት ውጪ ተግባራዊ ማድረግ እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡
“በተማሪዎች መካከል የሚስተዋለው መዘናጋት ዋጋ ሊያስከፍል ስለሚችል ትኩረት ተሰጥቶ የመከላከሉ ስራ ሊጠናከር ይገባል” ብለዋል፡፡
ጤና ቢሮው የሚያገኛቸውን ጭንብሎች ለትምህርት ቤቶች ከማድረስ በዘለለ ቫይረሱን በመከላከል ሥራ ላይ ከትምህርት ቢሮ ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉካ መሀመድ በበኩላቸው የኮሮና ቫይረስ ቅርጹን እየለዋወጠ በአስጊ መንገድ እየተሰራጨ በመሆኑ ተማሪዎች፣ መምህራንና የትምህርት አመራሮች የአፍና የአፍንጫ ጭንብል ሣይለብሱ መማርም ሆነ ማስተማር እንደሌለባቸው አሳስበዋል፡፡
ተማሪዎችም ይህን ተግባር በአርአያነት በመወጣት ለቤተሰብ ጭምር ማስተማር እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
በኮሮና ሣቢያ ትምህርት ቤቶች እንዳይዘጉ የመከላከያ መንገዶችን ሣይዘናጉ መተግበር እንዳለባቸው ነው ያስገነዘቡት፡፡
የምስራቅ ጀግኖች አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ-መምህርት ጌጥበዛ ተስፋዬ “ተማሪዎችም ሆኑ መምህራን የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል በመልበስ ፣ርቀትን በመጠበቅና የእጅ ንጽህናቸው በመጠበቅ ቫይረሱን የመከላከሉን ሥራ እንዲተገብሩ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ ይገኛል” ብለዋል።
የ7ተኛ ክፍል ተማሪ አያንቱ ሙራድ አንዳንድ ተማሪዎች መምህራንን ፍራቻ ብቻ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ እንደሚለብሱ ተናግራ “ይህን ስህተት ለማረም ሁል ጊዜም ጥንቃቄ በማድረግ ከኮሮና መጠበቅ አለብን” ብላለች፡፡
በምስራቅ ጀግኖች ትምህርት ቤት የተጀመረው የንቅናቄ መድረክ በሁሉም ትምህርት ቤቶች የቀጠለ ሲሆን ተማሪዎች ሣይዘናጉ ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ እንደሚጠብቁ ቃል ገብተዋል፡፡
በድሬዳዋ ከተማ በዋና ዋና አደባባዮች ላይም ሰልፍ በማድረግ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡