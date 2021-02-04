በኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ትምህርት ቤቶች ዳግም እንዳይዘጉ ጥንቃቄ እንዲደረግ ጥሪ ቀረበ

አሶሳ፣ ጥር 27 / 2013(ኢዜአ) በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ትምህርት ቤቶች ዳግም እንዳይዘጉ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ ቀረበ፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቤቶች ላይ ትኩረት ያደረገ የቫይረሱ መከላከል ዘመቻ በአሶሳ ተጀምሯል፡፡
የክልሉ ጤና ቢሮ ሃላፊ አቶ ፈቃዱ ረጋሳ በወቅቱ እንደተናገሩት የኮሮና ቫይረስ መቼ እንደሚያበቃ ምንም ሳይንሳዊ መረጃ የለም፡፡
በክልሉ ህብረተሰቡ የኮሮና ቫይረስ እንደሌለ አድርጎ እየተመለከተ ነው ያሉት ሃላፊው በዚህም ምክንያት የቫይረሱ ስርጭት ቀጥሏል ብለዋል፡፡
በተለይ ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ መዘናጋት እንደሚታይባቸው ጠቅሰዋል፡፡
የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አለማድረግ፣ አካላዊ ርቀትንና የእጅ ንጽህናን አለመጠበቅ ጨምሮ ሌሎችንም የቫይረሱ መከላከያ መንገዶች በሚገባ አለመተግበር በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታዩ መዘናጋቶቹ እንደሆኑ አብራርተዋል፡፡
መዘናጋቱ በዚህ ከቀጠለ ትምህርት ቤቶች ዳግም እንዳይዘጉ ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የክልሉ ትምህርት ቢሮ ሃላፊ አቶ ቢኒያም መንገሻ በበኩላቸው መስሪያ ቤታቸው በትምህርት ቤቶች አቅም በፈቀደ ጭንብል ፣ የእጅ መታጠቢያ ግብዓቶችን እና ሌሎችንም ለቫይረሱ መከላከል የሚያግዙ ቁሳቁሶችን ለማቅረብ ጥረት ማድረጉን ተናግረዋል፡፡
በተለይ መምህራን ከመማር ማስተማሩ ስራ በተጓዳኝ ተማሪዎች ጭንብል በአግባቡ እንዲጠቀሙ ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙ ጠቁመዋል፡፡
ሆኖም በተማሪዎች ዘንድ ጭንብል ካለማድረግ ጀምሮ የሚታየው መዘናጋት አሳሳቢ እንደሆነ ገልጸው ተማሪዎች መምህራንን በማዳመጥ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የሚደረገውን እንቅስቃሴ እንዲደግፉ ሃላፊው መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
በአሶሳ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤት ከኮሮና ቫይረስ ጥንቃቄ የሚያደርጉ ተማሪዎች ቁጥር አነስተኛ ነው ያላቸው ደግሞ የትምህርት ቤቱ ተማሪ ሃያት ሙስጣፋ ነች፡፡
አብዛኞቹ ተማሪዎች ያለመምህራን ቅስቀሳ ማክስ አያደርጉም ብላለች፡፡
ይህም ቫይረሱ ወደ ቤተሰቦቻችን እንዲተላለፍ ምክንያት ሊሆን ይችላል ያለችው ተማሪ ሃያት መጠንቀቅ የግድ እንደሆነ ለኢዜአ ገልጻለች፡፡