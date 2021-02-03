ክልሉ የውሃና መስኖ ፕሮጀክቶችን ለመፈጸም የፌዴራል መንግስት ድጋፍ ጠየቀ

ሀዋሳ፣ ጥር 26/2013 (ኢዜአ) በክልሉ በበጀት እጥረት ምክንያት ግንባታቸው የተጀመሩ የውሃና መስኖ ፕሮጀክቶችን ከፍጻሜ ለማድረስ የፌዴራል መንግሥት ድጋፍ እንዲያደርግ የደቡብ ክልል ውሃ ፣ማዕድንና ኢነርጂ ልማት ቢሮ ጠየቀ።
ቢሮው በ2013 በጀት ዓመት ግንባታ ላይ የሚገኙ መጠጥ ውሃ፣መስኖ እና ኢነርጂ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ማነቆዎችና መፍትሔ አቅጣጫዎች ዙሪያ ከፌደራል ውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር እና ደቡብ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ጋር ዛሬ በሀዋሳ ከተማ መክሯል።
በምክክር መድረኩ የቢሮው ኃላፊ ኢንጂነር አክሊሉ አዳኝ እንደገለጹት በበጀት እጥረትና በሌሎችም ምክንያቶች የውሃና የመስኖ ፕሮጀክትን ማስተዳደር አልተቻለም።
በተለይ የግንባታ ቁሳቁስ ዋጋ በየጊዜው በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር፣ከውጪ ለሚገቡ ዕቃዎች የውጪ ምንዛሪ ዋጋ ማሻቀቡና በፌደራል ድጋፍና በብድር የሚገነቡ ፕሮጀክቶች ይሁንታ አሰጣጥ ምልልስ የሚበዛበትና የሚዘገይ መሆኑን በዋናነት በተግዳሮት አንስተዋል።
የክልሉን መንግስት የበጀት እጥረት ችግር ውስጥ እንዲገባ ያደረጉ በዋን ዋሽ ፕሮግራም ተጀምረው ያልተጠናቀቁ 53 የገጠርና አምስት አነስተኛ የከተማ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ቀሪ ክፍያዎች ከ211 ሚሊዮን ብር በላይ በሚኒስቴሩ ቢሸፈን ብለዋል።
እንዲሁም በፌደራል መንግስት በጀት ድጋፍ የሚገነቡ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች አፈፃፀማቸው ዝቅተኛ በመሆኑ ፈጥነው ወደ ግንባታ የሚገቡበት ሁኔታ እንዲመቻች ጠይቀዋል።
በዋን ዋሽ ሁለተኛ ፕሮግራም ለክልሉ ከተመደበው አጠቃላይ በጀት 20 በመቶ ለአዲሱ ሲዳማ ክልል እንዲሰጥ የተወሰነውን በማሰብ ድጋፍ ቢደረግ እና የገጠር ፕሮጀክቶች በፕሮግራሙ መሠረት እንዲካፈል ጥያቄ አቅርበዋል።
በመስኖ ረገድ በክልሉ መንግስት በጀት እየተገነባ ያለው የከሪብ መስኖ ፕሮጀክት ከፍተኛ የበጀት እጥረት ስለገጠመው እና ቀሪ ሥራዎችን ለማከናወን የሚጠይቀው ከ310 ሚሊዮን ብር በላይ የፈደራል መንግሥት ከእነ አማካሪ ድርጅት ተረክቦ በማጠናቀቅ ለክልሉ ድጋፍ እንዲያደርግም ጠይቀዋል።
የዲዛይን ማሻሻያ የተሰራለት ቁማ የአርብቶ አደር አካባቢ መስኖ ፕሮጀክት በተለያዩ ችግሮች ወደ ሥራ መግባት ስላልቻለ ሚኒስቴር ግንባታውን እንዲያጠናቀቅም እንዲሁ።
ሌሎችም ችግር ያጋጠማቸው ሥራዎች በማንሳት መፍትሄ እንዲሰጣቸው አመላክተዋል።
በክልሉ በተያዘው የበጀት ዓመት በገጠርና ከተማ ከሚገነቡ 276 የመጠጥ ውሃ ተቋማት መካከል 171 የሚሆኑትን ለማጠናቀቅ በተደረገው ጥረት እስካሁን 41 ፕሮጀክቶች መጠናቀቃቸውን አስረድተዋል።
በዚህም 127 ሺህ የገጠርና ከተማ ነዋሪዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል።
እንዲሁም በክልሉ ግንባታቸው በመካሄድ ላይ ከነበሩት 56 መስኖ ፕሮጀክቶች ውስጥ 13ቱ መጠናቀቃቸውን ኢንጂነር አክሊሉ ጠቁመዋል።
የመስኖ ፕሮጀክቶቹ በዘንድሮ በጋ ወራት ስራ ሲጀምሩ 1 ሺህ 435 ሄክታር በላይ መሬት በማልማት 3 ሺህ 804 አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እንደሚያደርጉ አብራርተዋል።
የውሃ፣መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በበኩላቸው የፕሮጀክቶች መጓተት መንግስትንም ሆነ ህብረተሰቡን ለኪሳራ የሚዳርጉ በመሆናቸው ለመፍትሄው የሁሉንም ቅንጅት ያስፈልጋል ብለዋል።
በተለይ ሊጠናቀቁ ተቃርበው በበጀት እጥረት የቆሙ ፕሮጀክቶችን ክልሉ ቅድሚያ በመስጠት በአጭር ጊዜ ሊያጠናቅቅ ይገባል ብለዋል።
በበጀት እጥረት ከዋን ዋሽ ፕሮግራም ወደ ክልሉ የተሸጋገሩ የውሃና መስኖ ፕሮጀክቶች ጉዳይ ተገቢውን እልበት ለመስጠት ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር በቅርበት በመምከር እልባት ለመስጠት ጥረት እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
ሆኖም መንግሥት ከሌላው ጊዜ በተሻለ መልኩ በበበጀት ዓመቱ ለመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ከራሱ ገቢ መመደቡ በጠንካራነት ጠቅሰዋል።
ከመንግሥት አቅጣጫ ብቻ የሚመጣው የፋይናንስ ምንጭ በቂ ስላልሆነ ህብረተሰቡና ክልሉ የሚጠበቅበትን ተሳትፎ እንዲያደርግ አሳስበዋል።
ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ በሚገባ ፕሮጀክቶች ዙሪያ ከውሃና መስኖ ኮሚሽን፣ተፋሰስ ልማት ባለስልጣንና ፌደራል ኤሌክትሪክ አገልግሎት አካላት ጋር ቀጣይነት ያለው ውይይት በማድረግ የክልሉ መንግስት መግባባት ላይ መድረስ እንደሚጠበቅበት ሚኒስትሩ አብራርተዋል።
በተለይ በፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ወጪ በክልሉ የሚገነቡ ፕሮጀክቶችና መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ስርቆትና ጉዳት ህብረተሰቡ፣ በየደረጃው የሚገኙ የአስተዳደር አካላትና የፀጥታ መዋቅሩ ሊከላከሉና ሊጠብቁ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በቀጣይ የተሻሻለ የአሰራር ዘዴ ለመዘርጋት መሰል መድረክ እንደሚዘጋጅም ሚኒስትሩ አስታውቀዋል።
ለአንድ ቀን በተዘጋጀው የምክክር መድረክ ከፌዴራልና ደቡብ ክልል የተውጣጡ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።