የቃሊቲ መናኸሪያና የትራፊክ ደህንነት ትራንስፖርት ማኔጅመንት ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ግንባታ አፈጻጸም ዝቅተኛ ነው

አዲስ አበባ፣ ጥር 26 /2013 (ኢዜአ)የቃሊቲ መናኸሪያና የትራፊክ ደህንነት ትራንስፖርት ማኔጅመንት ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ግንባታ አፈጻጸም ከእቅድ በታች መሆኑን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገለጸ።
የከተማ ልማት፣ ኮንስትራክሽንና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የመናኸሪያው ግንባታ 8 በመቶ፣ የማሰልጠኛ ኢንስቲትዩቱ ህንፃ ግንባታ አፈፃፀም ደግሞ 5 ነጥብ 16 በመቶ ነው።
ቋሚ ኮሚቴው የትራንስፖርት ባስልጣንን የ6 ወራት ዕቅድ አፈፃፀም ዛሬ ገምግሟል።
በግምገማው ባለስልጣኑ በመጀመሪያ ሩብ ዓመት ዝቅተኛ አፈፃፀም ያሳየባቸው ፕሮጀክቶች በሁለተኛው ሩብ ዓመትም መሻሻል ያላሳዩ መሆኑን አንስቷል።
ተቋሙ በግማሸ ዓመቱ ሊያሳካ በዕቅድ ከያዛቸው የግንባታ ፕሮጀክቶችና የአይሲቲ ሥራዎች አፈጻጸም በሁለተኛው ሩብ ዓመትም መሻሻል አላሳዩም ብሏል።
ለአብነትም የቃሊቲ መናኸሪያ ግንባታ ፕሮጀክት 19 ነጥብ 5 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ አፈጻጸሙ 8 በመቶ፣ የቃሊቲ ትራፊክ ደህንነት ትራንስፖርት ማኔጅመንት ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ህንፃ ግንባታ 21 በመቶ ታቅዶ 5 ነጥብ 16 በመቶ በመሆኑ አፈጻጸማቸው ከዕቅድ በታች መሆኑን ጠቁሟል።
ባለስልጣኑ ከሚያስተዳድራቸው 6 መናኸሪያዎች በሶስቱ የደህንነት ካሜራ ለመግጠም ቢያቅድም አንዱንም መግጠም አለመቻሉን ሪፖርቱ ያሳያል።
በአንጻሩ በገቢ አሰባሰብ፣ በደወሌና ደቼቶ ተሽከርካሪ ተርሚናሎች ግንባታ አፈጻጸም አበረታች መሆኑ ተገልጿል፡፡
የተቋሙ የካፒታል በጀት አጠቃቀም 84 በመቶ መሆኑና የድሬዳዋ ከተማ አዲስ መናኸሪያ ግንባታ 91 በመቶ መከናወኑን ቋሚ ኮሚቴው በጥንካሬ ተመልክቶታል።
የትራንስፖርት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዲሳ ያደታ ለአፈጻጸሙ ዝቅ ማለት የስራ ተቋራጮች የአቅም ውስንነት፣ የሲሚንቶ አቅርቦት፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረትና በጀት በወቅቱ አለመለቀቅ ምክንያቶች ናቸው ብለዋል።
የቃሊቲ ትራፊክ ደህንነት ትራንስፖርት ማኔጅመንት ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ህንፃ ግንባታ ከተጀመረ ሁለት ዓመት ቢያስቆጥርም በአካባቢው ያለው ፖሊስ ጣቢያ ቦታውን ለካምፕ በመያዙ ማጠናቀቅ አልተቻለም ብለዋል።
ችግሩን ለመፍታት ከከንቲባ ፅህፈት ቤት ጋር በመነጋገር ላይ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አሸናፊ ጋዕሚ ባለስልጣኑ በጥንካሬ የተነሱትን እንዲያስቀጠልና ዘርፉን በማዘመንና አገልግሎት አሰጣጡን የሚያሳልጡ ፕሮጀክቶችና መሠረተ ልማቶች ላይ በትኩረት እንዲሰራ አሳስበዋል።
የትራንስፖርት ዘርፉን የሚያዘምኑ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ውጤቶችን ወደ አገር ውስጥ በማስገባት በዘርፉ የሰለጠኑ ባለሙያዎችን ለማፍራት መስራት እንዳለበትም ተናግረዋል።