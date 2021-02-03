የገቢዎች ሚኒስቴር በግማሽ ዓመቱ ከ149 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ

አዲስ አበባ፣ ጥር 26 /2013 (ኢዜአ) የገቢዎች ሚኒስቴር በግማሽ ዓመቱ 149 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ በመሰብሰብ የእቅዱን 102 በመቶ ማሳካት መቻሉን አስታወቀ።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የገቢዎች ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማትን የግማሽ ዓመት እቅድ አፈጻጸም ገምግሟል።
በገቢዎች ሚኒስቴር የበጀትና እቅድ ዝግጅት ዳይሬክተር አቶ ፈቃዱ ታደሰ የግምገማ መነሻ ሪፖርት አቅርበዋል።
ሚኒስቴሩ ባለፉት ስድስት ወራት ለመሰብሰብ ካቀደው 146 ነጥብ 9 ቢሊየን ብር 149 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ የእቅዱን 102 በመቶ ማሳካት መቻሉን በሪፖርታቸው አመልክተዋል።
አፈጻጸሙም ካለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ17 በመቶ እድገት ማስመዝገቡንም ጠቁመዋል።
ገቢውም ከአገር ውስጥ ገቢ ግብር 93 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር፣ ከወጪ ንግድ ቀረጥና ታክስ 55 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር እና ከብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር የተጣራ ትርፍ 130 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡንም አስረድተዋል።
የተቋሙ አመራርና ሰራተኞች ለ ‘ገበታ ሀገር´ ከ58 ሚሊዮን ብር ማዋጣታቸውንም ተናግረዋል።
ተቋሙ የጣና ሃይቅን ከእምቦጭ ለመታደግ በተደረገ አገራዊ ጥሪም የ13 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉም እንዲሁ።
በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ደግሞ 1 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉንም አክለዋል።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋሁኔይ፤ ሚኒስቴሩ በግማሽ ዓመቱ ከእቅድ በላይ አፈጻጸም ማስመዝገቡ የሚበረታታ መሆኑን ተናግረዋል።
ቅንጅታዊ አሰራርን በማጠናከር በኮንትሮባንድ የተያዙ እቃዎች አወጋገድና አጠቃቀምን፣ የታክስ አሰባሰብን፣ የግዥና ሽያጭ መረጃ አያያዝን በተቀላጠፈ መልኩ ማከናወን እንደሚገባም አሳስበዋል።
ብልሹ አሰራሮችን በማስወገድ ሀገርና መንግስት የሚያገኙትን ገቢ ማሳደግ እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
የገቢዎች ሚኒስቴር አቶ ላቀ አያሌው በበኩላቸው ሚኒስቴሩ በቋሚ ኮሚቴው አባላቶች የተሰጡትን አስተያየትና ጥቆማዎች በመውሰድ በቀጣይ ስራዎች ላይ እንደሚያስተካክላቸው ገልጸዋል።
ተቋሙ ብልሹ አሰራርን ለመከላከል ጠንካራ የተጠያቂነት ስርዓትን ከመዘርጋት በተጓዳኝ ለሰራተኞቹ ትምህርትና ስልጠና እየሰጠ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በገቢዎች ሚኒስቴር ዴኤታው አቶ ተስፋዬ ቱሉ ናቸው።
በህገ-ወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጣና ሊገባ የነበረ 19 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር የሚገመት እቃ መያዙንም ተናግረዋል።
ህግን ተላልፈው ሙስና ሲፈጽሙ በተገኙ ሰራተኞች ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ እንደተወሰደም ነው የገለጹት።