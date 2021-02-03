የበጎ ፈቃድ አገልግሎት አሰጣጡ አለመቀናጀት ማኅበራዊ ፋይዳውን ውስን አድርጎታል

አዲስ አበባ፣ ጥር 26 /2013 (ኢዜአ) የበጎ ፈቃድ አገልግሎት አሰጣጥ የተቀናጀ ባለመሆኑ የሚያስገኘው ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ውስን እንዲሆን ማድረጉን የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ አስታወቀ።
ኤጀንሲው በአገር አቀፍ ደረጃ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተቋማዊ አሰራር ለመፍጠር ከሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ጋር መክሯል፡፡
ምክክሩ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የበጎ አድራጎትና በጎ ፈቃደኝነት ተግባራትን በተቀናጀና በተደራጀ አግባብ በመምራት አገልግሎቱን ባህል ለማድረግ ያለመ ነው ተብሏል፡፡
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ጂማ ዲልቦ እንዳሉት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት አሰጣጥ የተቀናጀ ባለመሆኑ የሚያስገኘው ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ የሚፈለገውን ያህል አልሆነም።
የበጎ ፈቃድ አገልግሎትን ውጤታማ ለማድረግ በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ በመምራት ባህል ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
አገልግሎቱ በተለያዩ የመንግስት አካላት፣ በሲቪል ማኅበራትና በኅብረተሰቡ በተበታተነ መልኩ እየተከናወነ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
መንግስት የበጎ አድራጎትና በጎ ፈቃደኝነት ባህል በኅብረተሰቡ ዘንድ ለማሳደግና ዘርፉን ተቋማዊ ለማድረግ እየሰራ ቢሆንም ውስንነቶች መኖራቸውን ተናግረዋል፡፡
ኤጀንሲው በአዋጅ የተሰጠውን የበጎ አድራጎትና በጎ ፈቃደኝነት ባህል ለማሳደግ ተቋማዊ አደረጃጀት ለመፍጠር እየሰራ ይገኛል ብለዋል።
የሲቪክ ማኅበረሰብ ድርጅቶች የበጎ አድራጎትና በጎ ፈቃደኝነት ቅንጅታዊ አሰራር በመዘርጋት ዘርፉ ለአገር ልማት አስተዋፅኦ እንዲያበረክት ምክክሩ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል ነው ያሉት።
‘የበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት ቅንጅታዊ አሰራር’ በሚል ርዕስ የመወያያ ጽሁፍ ያቀረቡት የኤጀንሲው የበጎ ፈቃድ ማጎልበትና ፈንድ አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ አሉላ ሚሊዮን የበጎ ፈቃድ አገልግሎትና የበጎ አድራጎት አገራዊ ፋይዳና አተገባበር ዳሰዋል።
በኤጀንሲው ይህን ተግባራዊ ለማድረግ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎችንም በጽሁፉ ቃኝተዋል።
ከተለያዩ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የተውጣጡ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ሃሳቡን እንደሚጋሩት ገልፀዋል፡፡
የሜሪ ጆይ መስራችና አስተዳዳሪ ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ ‘በጎነት ከራስ ሲጀመር ተቋማዊና የተቀናጀ ለማድረግ ቀላል ይሆናል’ ብለዋል፡፡
የተቋማቸው ሰራተኞች ከወር ደመወዛቸው አንድ በመቶ በመቀነስ ለበጎ ስራ እንደሚያውሉም ልምዳቸውን አካፍለዋል፡፡
የመድረኩ ተሳታፊ አቶ ሚካኤል ሽፈራው በበኩላቸው በበጎ ፈቃደኞች እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ተቋማዊ ማድረጉ ለውጤታማነቱ አስተዋፅኦ እንደሚያበረክት ተናግረዋል።
በጎ ፈቃደኞች ከሚያገኙት የአዕምሮ እርካታ ባሻገር ቀጣሪዎች የበጎ ፈቃድ ስራን እንደ አንድ መስፈርት ቢወስዱት አበረታች ይሆናል ሲሉም ሃሳብ ሰንዝረዋል፡፡
በተጨማሪም እውቀትና ልምድ ያላቸውና በጡረታ የተሰናበቱ ሰዎች በበጎ ፈቃድ ተግባር እንዲሳተፉ ቢደረጉ መልካም ነው ብለዋል፡፡