የመተከል የተቀናጀ ግብረ ሀይል በዞኑ የተከናወነውን የፀጥታና ሕግ ማስከበር ስራ እየገመገመ ነው

መተከል፤ ጥር 26/2013 (ኢዜአ) የመተከል የተቀናጀ ግብረ ሀይል በዞኑ የተከናወነውን የፀጥታና ሕግ ማስከበር ስራ ላይ ግምገማ እያካሄደ ነው፡፡
በጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ የተቋቋመው የመተከል የተቀናጀ ግብረ ሃይል የዞኑን የፀጥታና ሕግ ማስከበር ስራ ከተረከበ በኋላ አካባቢው ወደቀድሞ ሠላማዊ ሁኔታ መመለስ ጀምሯል፡፡
በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ና የግብረ ሃይሉ መሪ ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ መድረኩን እየመሩ ሲሆን፤ ከዞን እስከ ቀበሌ የተዋቀረው ግብረ ሃይል በአንድ ወር ውስጥ ያከናወናቸው ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ውይይት እየተካሄደባቸው፡፡
ግብረ ሃይሉ በትኩረት የሚሰራባቸው ለተፈናቀሉ ሠብዓዊ ዕርዳታ ማድረስ፣ ሽፍታውን ለሕግ ማቅረብና የህግ የበላይነት ማረጋገጥን የተመለከቱ ቁልፍ ጉዳዮች በዝርዝር ቀርበዋል፡፡
ግብረ ሃይሉ በወሰደው ሕግ የማስከበር ወታደራዊ ዘመቻ 50 ቀበሌዎችን ከሽፍታው ነፃ በማድረግ አካባቢዎቹን የሠላም ቀጣና ማድረግ መቻሉ ተገልጿል፡፡
ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ለዓመታት ታስረው የነበሩ 837 ሰዎች ከ27 ህፃናት ልጆቻቸው ጋር ከእስር ተለቀዋልም ተብሏል።
በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች በ33 ቀበሌዎች ከ16 ሺህ በላይ አርሶ አደሮችን ሰብል መሰብሰብ እንደተቻለ ተነግሯል።
በሌላ በኩል በ61 ሺህ 800 ሄክታር ላይ የነበረ የ15 ሺህ 113 ሰዎች ሰብል መውደሙ በግምገማው ተጠቅሷል፡፡
በዞኑ 98 የጤና ተቋማት አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውና 81 ደግሞ በሂደት ላይ መሆናቸው ተገልጿል ፡፡
የትምህርት ተቋማትን በተመለከተ 91 ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደት ላይ ሲሆኑ፤ 181 እስካሁን አለመከፈታቸው ተመልክቷል፡፡
ግብረ ሃይሉ እንደገለጸው 72 የግብርና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ወደ ስራ ቢገቡም 107 ይቀራሉ፡፡