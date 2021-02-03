በግማሽ ዓመቱ 40 ሺህ 300 ዩኒት ደም ከበጎ ፍቃደኞች ተሰብስቧል– የአማራ ክልል ጤና ቢሮ

ባህርዳር ጥር 26/2013 ( ኢዜአ ) በበጀት ዓመቱ ስድስት ወራት 40 ሺህ 300 ዩኒት ደም ከበጎ ፈቃደኞች መሰብሰቡን የአማራ ክልል ጤና ቢሮ አስታወቀ።
በቢሮው የክልሉ ደም ባንክ አስተባባሪ አቶ አንዳርጌ አጥናፉ ለኢዜአ እንደገለጹት ደሙ የተሰበሰበው በክልሉ በሚገኙ አስር የደም ባንኮች አማካኝነት ነው።
የተሰበሰበው ደም ለ125 የመንግስትና የግል ጤና ተቋማት ተሰራጭቶ ለተጎጂዎች ጥቅም ላይ እንዲውል መደረጉን ተናግረዋል።
በግማሽ አመቱ የተሰበሰበው ደም ከእቅዱ በ25 በመቶ እንዲሁም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት በ8 ሺህ 935 ዩኒት ብልጫ እንዳለው አመልክተዋል።
የበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች ቁጥር እያደገ መምጣቱ የተሻለ ክንውን ለማስመዝገብ ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል ።
በቀሪው ስድስት ወር የተሻለ የደም ልገሳና አቅርቦት እንዲኖር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስተባባሪው አስታውቀዋል ።
‘’ደም በመለገስ መተኪያ የሌላትን ህይወት ከመታደግ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም’’ ያለው ደግሞ በባህርዳር ከተማ ነዋሪ ወጣትፈቃዱ በላይ ነው።
ደም ሲለግስ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑን በመግለጽ ለወገን በመድረሱ የመንፈስ እርካታ የተሰማው መሆኑን ተናግሯል።
የፋሲሎ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ወጣት ቴዎድሮስ አደራጀው በበኩሉ ካለፉት ሰባት አመት ወዲህ ደም እየለገሰ መሆኑን ገልጻል።
ሌሎች ወጣቶችም ደም እንዲለግሱ የማስተባበር ሚናውን እየተወጣ እንደሚገኝ አስታውቋል።
በክልሉ በ2012 በጀት ዓመት ከ59 ሺህ በላይ ዩኒት ደም ተሰብስቦ ደም ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ጥቅም ላይ እንዲውል መደረጉ ታውቋል።