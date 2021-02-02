በመካከለኛና ሰፋፊ ሰብል ልማት ኢንቨስትመንት ዘርፍ ባለሀብቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ተጠየቀ

ጥር 25 ቀን 2013 (ኢዜአ) በመካከለኛና ሰፋፊ ሰብል ልማት ኢንቨስትመንት ዘርፍ ባለሀብቶች በስፋት ወደ ስራ እንዲገቡ የግብርና ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ።
የግብርና ሚኒስቴር የ6 ወር ዕቅድ አፈጻጸሙን ለመገምገም ያዘጋጀው መድረክ ዛሬ በአዳማ ከተማ ተካሂዷል።
የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱን ያቀረቡት በሚኒስቴሩ የክትትልና ግምገማ ባለሙያ አቶ ፀሐዩ ጋርዳቸው በ2012/2013 የመኸር እርሻ በመካከለኛና ሰፋፊ ሰብል ልማት ኢንቨስትመንት በባለሃብቶች 1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት እንዲለማ ታቅዶ 740 ሺህ 457 ሄክታር መሬት ብቻ መልማቱን ገልጸዋል።
“ከእቅዱ አፈጻጸም ማሳካት የተቻለው 52 በመቶ እንደሆነና ይሄም የሚያሳየው በዘርፉ ባለሀብቶች በተዘጋጀው መሬት በሚፈለገው መጠን ወደ ስራ እየገቡ አለመሆኑን ነው” ብለዋል።
የጸጥታ ችግር፣ የፋይናንስ አቅም ውስንነትና ሚኒስቴሩ ከክልሎች ጋር ያለው ቅንጅታው አሰራር ጠንካራ አለመሆን ባለሀብቶቹ ወደ ስራ እንዳይገቡ ያደረጉ ጉዳዮች መሆናቸውን አመልክተዋል።
ለችግሮቹ የሚመለከታቸው አካላት በጋራ የመፍትሔ እርምጃዎችን በመውሰድ ባለሀብቶች በግብርና ዘርፍ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
መካከለኛና ሰፋፊ የሰብል ልማት ኢንቨስትመንት አዋጭ መሆኑን በመግለጽ ባለሃብቶች በዘርፉ እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል።
የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ ኡመር ሁሴን በበኩላቸው በግብርናው ዘርፍ ኢንቨስትመንት ባለሀብቶች ለማስገባት ሚኒስቴሩ በዘርፉ ያሉትን እምቅ ሀብቶች ለአገር ውስጥና ለውጭ ባለሀብቶች የማስተዋወቅ ስራ እያከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
እየተከናወነ ባለው ስራ በግብርና ዘርፍ ኢንቨስትመንት ፍላጎት እያሳዩ ያሉ ባለሀብቶች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱንም ተናግረዋል።
“ክልሎች በግብርናው ኢንቨስትመንት ዘርፍ ያላቸውን እምቅ አቅም የመለየትና የማስተዋወቅ ስራ በትኩረት መስራት እንደሚገባቸውና ለዚህም ሚኒስቴሩ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል” ብለዋል።
ሚኒስቴሩ ባለሀብቶች ወደ ስራ እንዳይገቡ የሚያደርጉ ችግሮች ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በትኩረት እንደሚሰራ አመልክተው ባለሃብቶች ተሳትፎ ማድረግ እንዳለባቸው አመልክተዋል።