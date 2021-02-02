በትምህርት ቤቶች የኮቪድ-19 መከላከል ንቅናቄ ዘመቻ ተጀመረ

ጥር 25/2013 (ኢዜአ) አገር አቀፍ የኮቪድ-19 መከላከል የንቅናቄ ዘመቻ ዛሬ በሁሉም ትምህርት ቤቶች ተጀመረ።
መርሃ-ግብሩ የትምህርት ሚኒስቴር እና የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ዛሬ በዳግማዊ ሚኒልክ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይፋ ተደርጓል።
መርሃ-ግብሩ በመላ አገሪቱ ትምህርት ቤቶች እስከ መጪው አርብ የሚቆይ ሲሆን “ሀገር አቀፍ የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዳይቋርጥ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛዬን እጠቀማለሁ!!” የሚል መሪ ቃል አለው።
በትምህርት ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ሐረጓ ማሞ ዘመቻውን ሲያስጀምሩ እንደተናገሩት የተማሪዎች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ መጠቀም በህብረተሰቡ ዘንድ ያለውን ክፍተት ይሞላል።
በተለይ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ መጠቀም ላይ ብዙ ጉድለቶች እየታዩ መሆናቸውንና ተማሪዎችም ግንዛቤውን በተገቢው አለመረዳት እንደታየባቸው ወይዘሮ ሐረጓ ጠቁመዋል።
ስለሆነም መማር ማስተማሩ እንዳይቋረጥ እንደ ትምህርት ዘርፉ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባ በመሆኑ መርሃ ግብሩ ይፋ መደረጉን ተናግረዋል፡፡
ለዘመቻው ስኬታማነት ህብረተሰቡ ፣ትምህርት ቤቶችና ዘርፉን የሚመሩ አካላት እገዛቸው እንዳይለያቸው አሳስበዋል።
ዛሬ ሁሉም እንደ የክልሉና ትምህርት ቤቶቹ ተጨባጭ ሁኔታ ትምህርትን በማያስተጓጉል መልኩ ተማሪዎች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛቸውን እንዲጠቀሙ ንቅናቄ እየተደረገ ይገኛል ብለዋል።
የዘመቻው መጀመር ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ውጭ የሚታይባቸውን የጥንቃቄ ጉድለት ይፈታል ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዳኛው ገብሩ ናቸው።
ተማሪዎች የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ፕሮቶኮሎችን በትምህርት ቤትና ከትምርት ቤት ውጭ ተግባራዊ በማድረግ ለህብረተሰቡ አርዓያ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል ብለዋል፡፡
ማህበረሰቡና ዘርፉን የሚመሩ አካላት የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዳይቋረጥ በሃላፊነት እንዲሰሩም አሳስበዋል።
የትምህርት ሚኒስትር ኮቪድ-19 በመማር ማስተማሩ ሂደቱን ዳግም እንዳቋርጥ የሚያግዝ የአገር አቀፍ መርሃ-ግብሩን ለማስጀመር ከጤና ሚኒስቴርና ጤና ኢንስቲትዩት ጋር ሲሰራ መቆየቱ ተገልጿል።