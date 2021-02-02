በአማራ ክልል ለምስጉንና ታማኝ ግብር ከፋዮች ከእውቅና በተጨማሪ ቅድሚያ አገልግሎት መመቻቸት አለበት-የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር

ባህር ዳር፣ ጥር 25/2013(ኢዜአ) ለምስጉንና ታማኝ ግብር ከፋዮች እውቅና ብቻ ሳይሆን ቅድሚያ አገልግሎት የሚያገኙበት ልዩ መስኮት መመቻቸት እንዳለበት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር አሳሰቡ።
በክልሉ ለምስጉን ግብር ከፋዮችና የገቢ መስሪያ በት ባለሙያዎች የእውቅና ሲሰጥ የ2013 ዓ.ም የታክስ ንቅናቄ መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል።
በመድረኩ የተገኙት ርዕሰ መስተዳደሩ እንደገለጹት ለግላቸው እድገት ብቻ ሳይሆን ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ጭምር ህግና መመሪያን አክብረው የሚሰሩ ምስጉን ግብር ከፋዮች በየደረጃው ባሉ ተቋማት በልዩ ሁኔታ በፍጥነት የሚስተናገዱበት ልዩ መስኮት መፍጠር ያስፈልጋል።
ለዚህ ደግሞ በየደረጃው ያለ የሚመለከተው አካል በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ አሳስበው የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ ግብርን ለመሰወር የሚያመቹ የተለያዩ አሰራሮች ቢኖሩም በተለይ ሀሰተኛ ደረሰኝ በመጠቀም ለማጭበርበር የሚሞክር የክልሉ ጠላት መሆኑን ሊያውቅ ይገባል ብለዋል።
የክልሉ መንግስትም ሀሰተኛ ደረሰኝ በመጠቀም ግብርን የመሰውሩ አካላት ላይ ተገቢውን እርምጃ እንደሚወስድም አስታውቀዋል።
ለግብር ከፋዩም ሆነ አስከፋይ ተቋማት የማይመቹ ደንቦች፣አዋጆችና መመሪያዎች ካሉ ተለይተው ይቅረቡ የክልሉ መንግስት የማሻሻል ስራ ይሰራል ብለዋል።
ግብርን በተገቢው ሁኔታ ለመስብሰብ እንቅፋት ከሚሆኑ ምክንያቶች መካከል የባለድርሻ ተቋማት ተቀናጅቶ አለመስራት አንዱና ዋናው እንደሆነ የገለጹት ደግሞ የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ሃላፊ ወይዘሮ ብዙአየሁ ቢያዝን ናቸው።
በተለይም የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ የግብር ገቢን ከመስብሰብ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮች ላይ ትኩረት በመስጠት ረገድ ውስንነቶች እንደሚስተዋልበት ጠቅሰዋል።
እንደክልል የሚነሱ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ ግብር ከፋዩ ህብረተሰብ የሚጠበቅበትን በወቅቱ እንዲከፍል ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ አመልክተዋል።
በባህር ዳር ከተማ በሆቴል ስራ ላይ የተሰማሩት አቶ ሙሉጌታ ቢያዝን በሰጡት አስተያየት ህግንና ስርዓትን አክብሮ ግብሩን የሚከፍለው የንግዱ ማህበረሰብ እውቅና መሰጠቱ ለበለጠ ተነሳሽነት እንደሚያተጋው ተናግረዋል።
በሚያገኙት ገቢ ልክ ግብራቸውን መክፈል መቻላቸው እንደሚያስደስታቸው የገለጹት አቶ ሙሉጌታ ግብር የሚከፈለው ለራስ በመሆኑ ወደ ፊትም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስረድተዋል።
በአማራ ክልል በተያዘው የበጀት ዓመት 20 ነጥብ 56 ቢሊዮን ብር ግብር ለመሰብሰብ ታቅዶ ባለፉት ስድስት ወራት 9 ነጥብ 46 ቢሊዮን ብር ማግኘት እንደተቻለ ከገቢዎች ቢሮው የተገኘ መረጃ ያመለክታል።
በመድረኩ ከክልሉ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ሃላፊዎች በተጨማሪ የዞንና ወረዳ የዘርፉ አመራሮች ተገኝተዋል።