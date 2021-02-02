በመተከል ዞን ሠላም የማስፈን ሥራ ሲጠናቀቅ የአርሶ አደሮች የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ ምላሽ ያገኛል – የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር

ጥር 25/2013 (ኢዜአ) በመተከል እየተካሄደ ያለው ሠላም የማስፈን ሥራ ከተጠናቀቀ በኋላ በአርሶ አደሮች የሚነሳው የእርሻ መሬት ይዞታ የባለቤትነት መብት ጥያቄ ምላሽ እንደሚያገኝ የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታሁን አብዲሳ ተናገሩ።
በክልሉ በተለይም በመተከል ዞን ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በተቀሰቀሰው ግጭት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል፣ ንብረታቸው ወድሟል በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩም ተፈናቅለዋል።
በዞኑየተከሰተውን የጸጥታ ችግር በመፍታት ሕዝቡን ወደ ቀደመ ሠላሙ ለመመለስ በፌዴራል መንግስት የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ሃይል ከህብረተሰቡ ጋር እየተወያየ ሠላም ለማምጣት እየሰራ ይገኛል።
ግብረ ሃይሉ በማንዱራ ወረዳ ከሚገኙ10 ቀበሌዎች የተፈናቀሉ የኅብረተሰብ ክፍሎች ጋር ባደረገው ውይይት አርሶ አደሮች በእርሻ መሬታቸው ሕጋዊ ባለቤት ባለመሆናቸው “የእናንተ አይደለም ለቃችሁ ውጡ” እየተባሉ እንደሚፈናቀሉ ገልጸዋል።
በመሆኑም በመተከል ዞን ያለው አግላይ የእርሻ መሬት ባለቤትነት መፍትሄ ተሰጥቶት ሁላችንም የአገር ባለቤቶች ልንሆን ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታሁን አብዲሳ ከእርሻ መሬት ባለቤትነት ጋር በተያያዘ ከኅብረተሰቡ የሚያነሳው ጥያቄ ተገቢ መሆኑን አረጋግጠዋል።
በመተከል አሁን ያለው የጸጥታ ሁኔታ የእርሻ መሬት ባለቤትነት ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ባለመሆኑ ቅድሚያ በአካባቢው አስተማማኝ ሠላም ማስፈን አለብን ብለዋል።
“የመተከል ነዋሪ ዜጎች የመሬት ባለቤት መሆን አለባቸው” ያሉት አቶ ጌታሁን፤ ጉዳዩ ከሠላም ማስፈን በኋላ የሚታይ ይሆናል ሲሉ ገልፀዋል።
የምዕራብ ዕዝ ምክትል አዛዥና የግብረ ሃይሉ አባል ብርጋዴር ጄኔራል አለማየሁ ወልዴ ኢትዮጵያዊያን በተለያዩ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ተሳስረው የኖሩ ሕዝቦች መሆናቸውን አንስተዋል።
በመሆኑም ኅብረተሰቡ ችግሩ የሕዝብ ለሕዝብ ሳይሆን “ከመቀበሪያው አፋፍ ላይ የደረሰው የጁንታ ቡድን ሴራ መሆኑን መረዳት አለበት፤ ለውጦች ስላሉ አካባቢውን ወደ ሠላም እንቀይረዋለን” ብለዋል።
መንግስት አካባቢውን ሠላማዊ አድርጎ ከሁሉም ወገን ያሉትን ለሕግ እንዲያቀርባቸው ከግብረ ሃይሉ ጋር በጋራ እንደሚሰሩ ነዋሪዎቹ ገልጸው፤ የነበረው የአንድን ብሄር ብቻ የማስታጠቅ አሰራር መቆም አለበት ብለዋል።
የመተከል የተቀናጀ ግብረ ሃይል አስተባባሪ ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ በበኩላቸው የሚደራጀው ሚሊሻ በሕዝቡ የተመረጠና ኅብረብሄራዊነትን የሚያንጸባርቅ መሆኑን ገልጸዋል።
ኅብረተሰቡ ተደራጅቶ የአካባቢውን ሠላም መጠበቅ እንዲችል ለሌሎችም ሞዴል የሚሆኑ 13 ሺህ ሚሊሻዎች በሁለት ዙር ስልጠና ይወስዳሉ ብለዋል።