በላልይበላ ኮቪድ-19 በሆቴል አገልግሎት ላይ የፈጠረው የስራ መቀዛቀዝ ቀጥሏል

አዲስ አበባ፣ ጥር 25 /2013 (ኢዜአ) በላልይበላ ከተማ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተከትሎ የቱሪዝም እንቅስቃሴ አለመነቃቃት በስራቸው ላይ ያሳደረው ጫና መቀጠሉን ሆቴሎች ተናገሩ።
በአካባቢው የቱሪዝም ኮንፍረንስ እንዲካሄድ ማድረግ የከተማዋን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃት ያግዛል ተብሏል።
ከኢትዮጵያ የቱሪስት መስህቦች መካከል በዓለም ቅርስነት የተመዘገበው የላልይበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ተጠቃሽ ነው።
ይህን ሃይማኖታዊ ቅርስ ለመጎብኘት ከተለያዩ የዓለም አገራት ለሚመጡ ቱሪስቶች አገልግሎት በመስጠት የተሰማሩ 47 ሆቴሎች ስለመኖራቸው መረጃዎች ያሳያሉ።
ይሁን እንጂ በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ወደ ከተማዋ የሚመጣው ቱሪስት ቁጥር በመቀነሱ በስራቸው ላይ ያሳደረው ጫና አሁንም መቀጠሉን ኢዜአ ያነጋገራቸው የሆቴል ባለቤትና ስራ አስኪያጆች ገልጸዋል።
የቱኩ ሆቴል ባለቤት አቶ መሳይ መኮንን ከወረርሽኙ በፊት ከአውሮፓ፣ ከኤዥያና ሌሎች የዓለም አገራት ለሚመጡ ቱሪስቶች አገልግሎት ይሰጡ እንደነበር አውስተዋል።
ከወረርሽኙ መከሰት በኋላ ወደ ላልይበላ ይመጡ የነበሩ ቱሪስቶች በመቅረታቸው ሆቴላቸውን ለመዝጋት መገደዳቸውን ነው የተናገሩት።
መንግስት የቱሪዝም ዘርፉን ለማነቃቃት የቱሪዝም ኮንፈረንስ ላልይበላ አካካቢ እንዲካሄድ ማድረጉን ተከትሎ ስራ ከጀመሩ ሆቴሎች አንዱ የሆነው የላል ሆቴልና ስፓ ስራ አስኪያጅ አቶ ሃይሌ ንጋቴ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በስራቸው ላይ ከፍ ያለ ጫና ማሳደሩን አስረድተዋል።
ብድር ማመቻቸትና በከተማዋ ስብሰባዎች እንዲካሄዱ የተወሰደው እርምጃ መልካም ቢሆንም ከችግሩ ስፋት አንጻር አሁንም ትኩረት ያንሰዋል ብለዋል።
በሌላ በኩል በቀጣይ የቱሪዝም ዘርፉ እንደሚነቃቃ ከግምት በማስገባት በማስፋፊያ ተግባር ላይ መሆናቸውን የገለጹት የሃያት ሮሃ ሆቴል ስራ አስኪያጅ አቶ ሽዋልዑል አማረ ናቸው።
የላልይበላ ከተማ ባሕል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ጽህፈት ቤት ሃላፊ መሪጌታ መልካሙ አለሙ የአብዛኛው ነዋሪ ሕይወት የተመሰረተው በቱሪዝም ላይ መሆኑን ገልፀዋል።
ከነዚህም በስራቸው ከ1 ሺህ 600 በላይ ሰራተኞችን የሚያስተዳድሩ 47 ሆቴሎች፣ 64 የስጦታ እቃ መሸጫ ማኅበራት፣ 195 አስጎብኚዎችና ሌሎች ከቱሪስት ጋር ቀጥተኛ ተጠቃሚ የነበሩ ተጎጂ ሆነዋል ነው ያሉት።
ጽህፈት ቤቱ ችግሩን ለመፍታት ከክልልና ከፌዴራል መንግስት ጋር በመወያየት በቱሪዝም ዘርፍ ተደራጅተው እየሰሩ ያሉ ማኅበራት ፕሮጀክት ቀርጸው ቢያቀርቡም እስካሁን መፍትሄ አልተሰጠም ብለዋል።
መንግስት በከተማዋ የቱሪዝም ኮንፈረንስ እንዲካሄድ ማድረጉ ሆቴሎችን በማነቃቃት አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸው የሌላውን ማኅበረሰብ ችግር በዘላቂነት መፍታት አሁንም ትኩረት እንደሚሻ ጠቁመዋል።
ኮቪድ-19 ቱሪዝም ላይ ብቻ ጥገኛ የሆነው የላልይበላ ከተማ ሌሎች አማራጮችን እንዲያይ ትምህርት ሰጥቶ ማለፉን በመግለጽ የሲሚንቶና ኖራ ፋብሪካዎች እንዲሁም እንስሳት እርባታ በአካባቢው አማራጭ የስራ እድል ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ጠቁመዋል።