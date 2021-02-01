በሀገሪቱ ከሶስት ሚሊዮን ለሚበልጡ ዜጎች የሥራ እድል ለመፍጠር እየተሰራ ነው

አርባምንጭ ፤ጥር 24/2013(ኢዜአ)፡–በሀገሪቱ በተያዘው የበጀት ዓመት ከሶስት ሚሊዮን ለሚበልጡ ዜጎች የሥራ እድል ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን የፌደራል የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ገለጸ።
የፌደራልና ክልሎች የሥራ ዕድል ፈጠራ አፈጻጸም የሚገመግም የጋራ የምክክር መድረክ በአርባምንጭ ከተማ እየተካሄደ ነው።
የፌደራል የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽነር ንጉሱ ጥላሁን መድረኩን ሲከፍቱ እንደተናገሩት ባለፈው ዓመት የኮሮና ክስተት ቢያጋጥምም ተጽዕኖውን አስቀድሞ ለመከላከል መንግስት የተለያዩ ተግባራትን አከናውኗል።
ለዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠርም መንግስት አምና ዘርፉን በልዩ ሁኔታ ለመምራት አደረጃጀቶችን በማሻሻል ኮሚሽኑ እንዲቋቋም ማድረጉን አወስተዋል።
በዚሁ ዘመን ኮሚሽኑ ወደ ስራ ሲገባ ለሶስት ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ ለሁለት ሚሊዮን 400ሺህ ሰዎች ማመቻቸት እንደተቻለ ጠቁመው የታሰበውን ያህል ያልተከናወነው ኮሮና ባስከተለው ተጽዕኖ እንደሆነ አስረድተዋል።
ይህ ፈተና አሁንም ያለ ቢሆንም በርካታ ሥራ አጦችን ወደ ሥራ ለማስገባት ታቅዶ እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸው ያሉንን አቅሞች አስተባብረን መስራት ይገባናል ብለዋል።
ክልሎችና ሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ከዚህ አንጻር ያከናወኗቸውን ተግባራት ለሁለት ቀናት በሚቆየው የግምገማ መድረክ ታይቶ አቅጣጫ ማስቀመጥ ዋናው የመድረኩ ዓላማ እንደሆነም ጠቁመዋል።
የፌደራል የምግብ ዋስትናና ስራ እድል ፈጠራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብረመስቀል ጫላ በበኩላቸው በስራ ዕድል ፈጠራ ሥራ ላይ ተግዳሮት ሆነው የቆዩ ችግሮችን ለመፍታት እንዲቻል የመመሪያዎች ማሻሻል ሥራ መከናወኑን ገልጸዋል።
ከዚህ በተጓዳኝም የክልል አደረጃጀቶችን በአንድ ማዕከል ማድረግ የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱንም አስረድተዋል።
የአሰራርና መመሪያ ማሻሻያው ብቻውን በቂ እንዳልሆነ የተናገሩት ዋና ዳይሬክተሩ አሁንም በእያንዳንዱ ምዕራፍ የሥራ ዕድል እንዲመቻችላቸው የሚፈልጉ በርካታ ዜጎች እንዳሉ በማመን በዕቅድ ያዘጋጇቸውን ሥራዎች መፈጸማቸው በአግባቡ መፈተሽ እንዳለበት ተናግረዋል።
በመድረኩ አስሩ ክልሎችና የአዲስ አባባና ድሬደዋ ከተማ አስተዳደሮች በበጀት ዓመቱ ለመስራት ካቀዱት አንጻር የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት አፈጻጸማቸውን ታይቶ አቅጣጫ እንደሚቀመጥ ተጠቁሟል።
በግምገማ መድረኩ የፌደራል፣ የአስሩም ክልሎች እና የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ባለድርሻ አካላትና የመገናኛ ብዙሀን አመራሮች እየተሳተፉ ነው።