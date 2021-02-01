በኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ተፋሰስን መሰረት ያደረገ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ ተጀመረ

ፍቼ ፤ ጥር 24/2013(ኢዜአ) ፡-ተፋሰስን መሰረት ያደረገ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ በየአካባቢው መጀመሩን በኦሮሚያ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ጽህፈት ቤት ገለጸ።
በሥራው ከሶስት መቶ ሺህ በላይ አርሶ አደሮችና ቤተሰቦቻቸው እንደሚሳተፉ ይጠበቃል።
በዞኑ 13 ወረዳዎች በሚገኙ 267 ገጠር ቀበሌዎች ዛሬ የተጀመረው የልማት ሥራ ላይ ከዋናው አባወራ በተጨማሪ ዕድሜያቸው ለስራ የደረሱ የቤተሰቡ አባሎች በሙሉ የሚሳተፉ መሆኑን በጽህፈት ቤቱ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ቡድን መሪ አቶ ግርማ አሰፋ ተናግረዋል።
ሥራውን ውጤታማ ለማድረግ አስቀድሞ የአመለካከትና የክህሎት ስልጠና ለተሳታፊዎች መሰጠቱን ገልጸው በተጨማሪ ለሥራው ማከናወኛ የሚውሉ ቀላል የእጅ መገልገያ መሳሪያዎች ለየቀበሌው መሰራጨቱን አስረድተዋል ።
ልማቱን ለማፋጠን ከ6ሺህ በላይ የልማት ቡድኖች መደራጀታቸውን ያመለከቱት ቡድን መሪው በእቅዱ መሰረት 133ሺህ 500 ሄክታር መሬት ላይ የሚገኙ 267 ተፋሰሶች ተለይተው የልማቱ የሚካሄድባቸው መሆኑን ገልጸዋል።
በተጓዳኝ 427 ሚሊዮን ችግኞችን ማፍላት፣ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ዝግጅትና የመስኖ ልማት ስራዎች ይከናወናሉ ብለዋል።
በዞኑ ሂደቡ አቦት ወረዳ ኢላሙ አርጆ ቀበሌ ሥራው በተጀመረበት ወቅት የተገኙት የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ጌቱ ገመቹ እንዳሉት አርሶ አደሩ በራሱ ተነሳሽነት ከንጋት ጀምሮ በሥራው መሳተፉ ድህነትን ለማጥፋት ያለውን ዝግጅትና ቁርጠኝነት ያሳያል።
ይህም በክልሉ እየተመናመነ የመጣውን የተፈጥሮ ሃብት ወደ ቀድሞ ይዞታው ከመመለስ ባሻገር የአርሶ አደሩን ምርታማነት ለማሳደግ ድርሻ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
በሂደቡ አቦቴ ወረዳ የኢለሙ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ጎንፋ ዱኪ በሰጡት አስተያየት ውሃን በማሰባሰብና ምንጮችን በማጎልበት ጓሮቸውንና ማሳቸውን በመስኖ ለማልማት እንደሚረዳቸው በማመን ወደ ሥራው መግባታቸውን ገልጸዋል።
አቶ ያሲን ሁሴን በበኩላቸው ባገኙት ስልጠና በመታገዝ የአካባቢያቸውን ለምነት ለመመለስና ምርታቸውን ለማሳደግ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በዞኑ ለ45 ቀናት በሚቆየው የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ሥራ የተለያዩ ተፋሰሶች ማዕከል ያደረጉ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ እንደሚካሄድ ተገልጿል።
ባለፈው ዓመት በ150 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ከ168ሺህ የሚበልጡ አባወራዎች የተሳተፉበት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ በዞኑ መከናወኑም ተመልክቷል።