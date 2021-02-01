ሰብዓዊ ድጋፍ ከሚያስፈልጋቸው የትግራይ ክልል አካባቢዎች 80 በመቶ ለሚሆነው ድጋፉ ተደራሽ ሆኗል – ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን

ጥር 24 ቀን 2013 (ኢዜአ) እስካሁን ድረስ ሰብዓዊ ድጋፍ ከሚያስፈልጋቸው የትግራይ ክልል አካባቢዎች 80 በመቶ ለሚሆነው ድጋፉን ተደራሽ ማድረግ መቻሉን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ።
መንግስት በክልሉ ሰብዓዊ ድጋፍን ማዳረስ ቁልፍ ተግባሩ አድርጎ እየሰራ መሆኑንም አመልክተዋል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ፍሊፖ ግራንዲ በትግራይ ክልል በመገኘት በክልሉ እየተከናወነ ስላለው ሰብዓዊ ድጋፍና የኤርትራ ስደተኞች በሚመለከት ጉብኝት አድርገዋል።
ከጉብኝታቸው በኋላም ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ጉዳዩን በሚመለከት ውይይት አድርገዋል።
በጋራ በመሆንም ውይይቱን በሚመለከት ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በወቅቱ መንግስት በትግራይ ክልል ሰብዓዊ ድጋፍን ማዳረስ ቁልፍ አጀንዳው አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
እስካሁን ባለው ሂደትም በክልሉ ሰብዓዊ ድጋፍ ከሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች መካከል 80 በመቶ ለሚሆነው ተደራሽ መደረጉን ገልጸው፤ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
ድጋፉ በዋናነት የተመጣጠነ ምግብ፣ ውሃ እንዲሁም የጤና ግብዓቶችን ያካተተ መሆኑን በመግለጽ።
በህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት በስጋት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ተበታትነው የነበሩ የኤርትራ ስደተኞችን ወደ መጠለያ ጣቢያ የመመለስ ስራ መከናወኑንም አቶ ደመቀ ጨምረው ገልጸዋል።
መንግስት ያዋቀረው ቡድን ወደ ስፍራው በማቅናት ስደተኞችን የማረጋጋት ስራ ማከናውኑንም ገልጸው፤ “በአሁኑ ወቅት ስደተኞቹ በተረጋጋ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ” ብለዋል።
ከፍተኛ ኮሚሽነሩ ፍሊፖ ግራንዲ ወደ ትግራይ ክልል በማቅናት ላካሄዱት ጉብኝትም ምስጋና አቅርበዋል።
የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ፍሊፖ ግራንዲ በበኩላቸው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ፍሬያማ ውይይት ማድረጋቸውን ገልፀዋል።
ኢትዮጵያ በበዙ ሺህዎች የሚቆጠሩ ስደተኞችን በማስተናገድ ረገድ በአብነት የምትጠቀስ አገር መሆኗን ገልጸው፤ “የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን ከኢትዮጵያ ጋር የጠበቀ ወዳጅነት አለው” ብለዋል።
ወደ ኢትዮጵያ የመጡትም መንግስት ስደተኞችንና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በሚመለከት ያጋጠሙትን ችግሮች ለመፍታት የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ እንደሆነ አብራርተዋል።