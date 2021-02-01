የውሃ አካላትን አጠቃቀም ለመወሰን የተዘጋጀው አዋጅ ሃብቱን በዘላቂነት ጠብቆ ለማልማት ያግዛል -ባለሥልጣኑ

ባህር ዳር፣ ጥር 24/2013(ኢዜአ ) የውሃ አካላትን አጠቃቀም ለመወሰን የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ ሃብቱን በዘላቂነት ጠብቆ የተሻለ የልማት ሥራ ለማከናወን እንደሚያግዝ የተፋሰስ ልማት ባለሥልጣን አስታወቀ።
ረቂቅ አዋጁን ለማዳበር የተዘጋጀ የሚመክር መድረክ ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ተካሄዷል።
የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ግዛው እንዳሉት የውሀ ሃብቱ በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ችግር ለአደጋ ተጋልጧል።
በተለይም በደለል የመሞላት፣ ብክለት፣ የመጠን መቀነስና መድረቅ ችግሮች መኖራቸውን ጠቅሰው፤ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታትም ስልት ተነድፎ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህም ተፋሰሶችን በማልማት ደለሉን ባለበት የማስቀረት፣ የውሃ መሰረተ ልማቶችን ከአደጋ የመጠበቅ፣ የውሃ ጥራትን የመጠበቅና ውሃ አዘል መሬቶችን ጉዳት መቀነስ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ ብለዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታትም በጥናት በተለዩ ተፋሰሶች በአረንጓዴ ልማት አሻራ መርሃ ግብር ውስጥ መካተታቸውን አመልክተዋል።
ባለፈው ዓመት ብቻ በአባይ ተፋሰስ ውስጥ አንድ ቢሊዮን 600 ሚሊዮን ችግኝ መተከሉን ጠቅሰው፤ ዘንድሮም ተከላ ለማካሄድ ዝግጅት መደረጉን አስረድተዋል።
ይህም ግድቦች፣ ሃይቆችና ወንዞች ጥራታቸውንና ደረጃቸውን ለመጠበቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገልጸዋል።
በተለይም ባለፉት ሁለት ዓመታት በተከናወኑ ሥራዎች ለውጦች ቢታዩም የውሃ አካላትን አጠቃቀም የሚወስን አዋጅ ባለመኖሩ በሚፈለገው ልክ ውጤት እንዳልመጣ አቶ ጌታቸው አመልክተዋል።
የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ የውሃ አካላትን አጠቃቀም በመወሰን ሃብቱን በዘላቂነት ጠብቆ ለልማት በማዋል የተሻለ ለመስራት ያግዛል ብለዋል።
እንዲሁም የሚከናወኑ ልማቶች በውሃ ሃብቱ ላይ ተፅዕኖ በማያሳድርና ተመጋጋቢ በሆነ አግባብ ለማስቀጠል የጎላ ፋይዳ እንዳለውም አብራርተዋል።
በውሃ ፣መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር የሚኒስትሩ አማካሪ አቶ ሞቱማ መቃሳ በበኩላቸው የውሃ ሃብቱ ከድህነት መውጫና ሁላችንም የምንመኛትን የበለፀገች ሃገር ለመገንባት ሚናው የላቀ ነው ብለዋል።
በግብርናው ዘርፍ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ የኢነርጂ አቅርቦት፣ የኢንዱስትሪ እና ሌሎች ልማቶችን ያለ አስተማማኝ የውሃ አቅርቦት ማሰብ እንደማይቻል ገልጸዋል።
በሃገሪቱ ያለውን የውሃ ሃብት በአግባቡ ጠበቆና አልምቶ ጥቅም ላይ እንዲውል በህግ አሰራር ሊበጅለት እንደሚገባ ተናግረዋል።
ለዚህም የውሃ አጠቃቀም ለመወሰን የተዘጋጀው አዋጅ የውሃ አካላትን የጥበቃ ደጀን በማበጀት ከደለልና ብክለት በዘላቂነት ለመጠበቅና አልምቶ ጥቅም ላይ ለማዋል ያግዛል ብለዋል።
”የውሃ አካላት በከተሞች መስፋፋት፣ በእርሻ ስራ፣ በደለል መሞላትና አላስፈላጊ ንጥረ ነገር መብዛት ለመጤ አረሞች መስፋፋት ምክንያት እየሆነ ነው” ያሉት ደግሞ በባለስልጣኑ የኢኮሎጂ ዳይሬክተር አቶ ዮሐንስ ዘሪሁን ናቸው።
በዚህም የውሃ አካላት ብዝሃ ህይወት መመናመንና የውሃ ጥራት ችግር አሳሳቢ መሆኑን ጠቅሰው፤ የተቀናጀ ርብርብ እንደሚጠይቅ ገልፀዋል።
በተለይም የሃይቆችን ዳርቻ በመጠበቅ የደን ሃብት ልማት ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል።
ዳይሬክተሩ እንዳሉት አዋጁ ወደ ትግባራ ሲገባም ከዚህ በፊት ይስተዋል የነበረውን የአጠቃቀምና አያያዝ ክፍተት በመሙላት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ይረዳል።
ለአንድ ቀን በተካሄደው የምክክር መድረክ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን፣ የፌደራል እና ክልል አመራሮች ተሳትፈዋል።