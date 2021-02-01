ተርክሽ ግራጁዌት’ በአሶሳ ወረዳ በ15 ሚሊዮን ብር ትምህርት ቤት ገንብቶ አስረከበ

አሶሳ፣ ጥር 24 ቀን 2013 (ኢዜአ) ‘ተርክሽ ግራጁዌት’ የተሰኘ በጎ አድራጎት ማህበር በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ወረዳ አፈደአንሾ ቀበሌ በ15 ሚሊዮን ብር ያስገነባውን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ለወረዳው መስተዳድር አስረከበ፡፡
የ’ተርክሽ ግራጁዌት’ ስራ አስኪያጅ አቶ አብዱልሃኪም ሳኒ በርክክብ ስነ ስርአቱ ላይ እንደገለጹት፤ ትምህርት ቤቱ የመማሪያ፣ ለቤተ-መጻህፍት፣ ለአስተዳደርና ሌሎች አገልግሎቶች ሰጪ ክፍሎች አሉት።
‘ተርክሽ ግራጁዌት’ “ከሃሰኔ ሆላንድ ዓለም አቀፍ በጎ አድራት ድርጅት” ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ በአሶሳ ከተማ ለሚገኙ 560 ችግረኛ አባወራዎች በዛሬው እለት 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል።
“ሰውን ለመረዳት ሰው መሆን በቂ ነው” ያሉት ደግሞ የሃሰኔ ሆላንድ ዓለም አቀፍ በጎ አድራት ድርጅት ዳይሬክተር ሚስተር መህመት ያራምሻ፤ ሰብዓዊ ሃሳቡን መሠረት በማድረግ ድርጅቱ ለማህበሩ የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
የአሶሳ ከተማ ከንቲባ አቶ ኡመር መሃመድ የምግብ ድጋፉን ለችግረኛ ወገኖች በተሰጠበት ወቅት እንዳሉት፤ ‘ተርክሽ ግራጁዌት’ ያደረገው በጎ ተግባር በከተማውና አካባቢው በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የተቋረጠውን ትምህርት ለማስቀጠል ያግዛል።
የምግብ ድጋፍ የተደረገላቸው ቤተሰቦች ስለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል፡፡