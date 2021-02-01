ከአስር አመት በፊት ቃል የተገባልንን የንፁህ መጠጥ ውሀ አቅርቦት ባለማግኘታችን ተቸግረናል- ነዋሪዎች

ደብረ ማርቆስ፣ ጥር 24/2013 ( ኢዜአ) ከአስር አመት በፊት ቃል የተገባልንን የንፁህ መጠጥ ውሀ አቅርቦት እስካሁን ባለማግኘታችን ለከፋ ችግር ተዳርገናል ሲሉ በምስራቅ ጎጃም ዞን ቢቩኝ ወረዳ የወይን ውሀ ታዳጊ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች ቅሬታቸውን ገለጹ።
ለከተማውና አካባቢው ከ10 አመት በፊት የተቆፈረ ጥልቅ ጉድጓድ ውሀ ማመንጨት ባለመቻሉ ችግሩ ተፈጥሯል ያለው የዞኑ ውሃና ኢነርጂ መምሪያ በበኩሉ የወንዝ ጠለፋ ለማካሄድ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አስታውቋል።
ከከተማው ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ የዝባለም ይርዳው ለኢዜአ እንደገለጹት በአካባቢው የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ባለመኖሩ ህብረተሰቡ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ኑሮውን ሊገፋ ተገዷል።
“የወንዝ ውሃ ቀድቶ ለመምጣት ከአንድ ሰዓት በላይ በእግር ስለምንጓዝ ጉልበትና ጊዜያችንን ልናባክን ተገደናል” ብለዋል ።
ከወንዝ የሚቀዱት ውሀም ንፅህናው ያልጠበቀ በመሆኑ ለተለያዩ በሽታዎች መጋለጣቸውን ገልፀዋል።
”ከአስር ዓመት በፊት ውሃ ይገባላችኋል ተብሎ መንግስት የሰጠን ተስፋም በዚያው ከስሞ ቀርቷል” ያሉት ወይዘሮ የዝባለም ችግራቸው እየከፋ በመሄዱ የሚመለከተው አካል አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል።
የደብረሲና ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ከልካይ ዳረንጎት በበኩላቸው በአካባቢያቸው ከ10 አመት በፊት የንጹህ መጠጥ ውሃ ለመገንባት ቁፋሮ ከተጀመረ በኋላ ተቋርጦ መቅረቱን አስታውሰዋል።
“በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር የወንዝ ውሃ ለመቅዳት በእግር ለመጓዝና ወረፋጠብቆ ለማምጣት ከስድስት እስከ ስምንት ሰዓት ጊዜ ይጨርስበናል” ሲሉ አርሶ አደር ከልካይ ቅሬታቸውን በምሬት ገልጸዋል።
ከወንዝ ውሃ ቀድቶ ማምጣት ለሴቶች አስቸጋሪ በመሆኑ የእርሻ ጊዜያቸውን በማጥፋት የውሀ መቅዳቱን ስራ ለመሸፈን በመገደዳቸው በግብርና ስራቸው ላይ ጫና ማሳደሩን ተናግረዋል።
“የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ባለመኖሩ ምክንያትም ሁለት ጎረቤቶቼ አካባቢውን ለቀው ሞጣ ከተማ ሄደዋል ” ያሉት አርሶ አደር ከልካይ የሚመለከተው የመንግስት አካል የችግሩን አንገብጋቢነት በመረዳት አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል።
“የአካባቢው ነዋሪ በከፍተኛ ሁኔታ በውሃ ወለድ በሽታ እየተጠቃ ነው ” ያሉት ደግሞ የቢቩኝ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አዛዥ ይዘንጋው ናቸው።
“በዘንድሮ በጀት አመት ስድስት ወራት ወደ ጤና ጣቢያው ከመጡ ታካሚዎች ከ75 በመቶ በላይ የሚሆኑት በውሃ ወለድ በሽታ የተጠቁ መሆናቸውን ማረጋገጥ ችለናል” ብለዋል።
የዞኑ ውሃና ኢነርጂ መምሪያ ሃላፊ አቶ አዲሱ አየለ ከተማውና አካባቢው ከፍተኛ የውሃ ችግር ያለበት በመሆኑ ከ10 አመት በፊት ጥልቅ ጉድጓድ ለመገንባት ወደ ስራ ተገብቶ እንደነበር አስታውሰዋል።
ጉድጓዱ ተቆፍሮ የውሃ ማጠራቀሚያ ጋን ግንባታና የውሃ ማሰራጫ መስመር ዝርጋታ ከተጠናቀቀ በኋላ የጉድጓዱ ውሃ በመምከኑ ችግሩን መፍታት እንዳልተቻለ አመልክተዋል።
“ጎረቤት ከሆነው ከደጋዳሞት ወረዳ ወንዝ ጠልፎ በማጣራት ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆን ዲዛይን ተሰርቶ ከተጠናቀቀ በኋላም የወንዙ በደለል የመሞላት ስጋት በማጋጠሙ ስራው መልሶ ተቋርጧል” ብለዋል።
“የከተማውና አካባቢው ህዝብ በንፀህ ውሃ አቅርቦት እጦት እየተቸገረ ነው ” ያሉት ሀላፊው የወንዝ ጠለፋ ግንባታውን መልሶ በማስጀመር ችግሩን ለመፍታት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አመላክተዋል።
ግንባታውን መልሶ ለማስጀመር ከክልሉ መንግስት ጋር እየተነጋገሩ መሆኑን ጠቅሰው በመጪው የካቲት ወር የወንዝ ጠለፋ ስራው እንደሚጀመር ተናግረዋል።
እንደ ሀላፊው ገለጻ በወንዝ ጠለፋው በከተማውና አካባቢው 25 ሺህ ህዝብ የንጹህ መጠጥ ውሀ ተጠቃሚ ይሆናል ።