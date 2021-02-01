እምቦጭን የማስወገድ ሥራ በዘላቂነት ተጠናከሮ ይቀጥላል- ዶክተር ኢንጅነር ስለሺ በቀለ

ባህር ዳር ጥር 24/2013 (ኢዜአ) በጣና ሃይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ላይ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም በዘላቂነት የማስወገዱ ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የውሃ ፣መሰኖና ኢነርጅ ልማት ሚኒስትር ዶክተር ኢንጅነር ስለሺ በቀለ ገለጹ።
እምቦጭን ለማስወገድ ለአንድ ወር ሲካሄድ የቆየው የሥራ ዘመቻን አስመልክቶ የምስጋናና እውቅና ፕሮግራም በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ለምባ ቀበሌ ተካሄዷል።
ሚኒስትሩ በወቅቱ እንዳሉት በሃገሪቱ በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ችግር ምክንያት ውስን በሆነው የውሃ ሃብት ላይ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል።
በተለይም የተፈጥሮ ሃይቆች የውሃ መጠን መቀነስና ከተሞች ዳርቻ የሚገኙ የውሃ አካላት በከፍተኛ መጠን መበከል ችግሮች መደቀናቸውን ተናግረዋል።
በዓለም ደረጃ አደገኛ ከሚባሉት አስር የውሃ አረሞች መካከል የሚመደበው የእምቦጭ አረም በጣና ሃይቅ፣ ቆቃ፣ ዝዋይ፣ አባያና ጫሞ የውሀ አካላት ላይ ተከስቶ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ጠቅሰዋል።
እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ የእምቦጭ አረም የዓሳ ሃብትን በማጥፋት፣ የውሃ ትራንስፖርትን እንቅፋት በመሆንና የውሃ ትነትን በመጨመር ሀብቱ ላይ የከፋ ስጋት ፈጥሯል።
በተለይም በጣና ሃይቅ ላይ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም ለታላቁ የህደሴ ግድብ ከፍተኛ ስጋት በመሆኑ ይህን ታሳቢ ያደረጉ ሥራዎች በንቅናቄ መከናወኑን አስረድተዋል።
ንቅናቄው ከመቸውም ጊዜ በተሻለ በቅንጅትና ትብብር በመሠራቱ ከፍተኛ ልምድና ተሞክሮ የተገኘበት ውጤታማ ተግባር መሆኑን አመልክተዋል።
በጣና ሃይቅም ሆነ ሌሎች የውሃ አካላት ላይ የተከሰተውን የእንቦጭ አረም ከንቅናቄ በዘለለ ዘላቂ ሥራዎች በስትራቴጂ ተይዘው ይሰራሉ ብለዋል።
ለዚህም የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ሥራ፣ ወደ ሃይቆችና ወንዞች ደለል እንዳይገባ መከላከል፣የውሃ አካላቱን ከብክለት መጠበቅና መሰል ሥራዎች እንደሚከናወኑ ተናግረዋል።
በዙሪያው የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ከሃይቆችና ውሃ አካላት ተፅዕኖ በማያመጣ መልኩ ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጡ ሥራዎች እንደሚያፈልግም ጠቁመዋል።
ጣና ሃይቅን ከእምቦጭን በመከላከል የተጀመሩ ሥራዎች የበለጠ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉና ለዚህም መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል።
”ባለፉት ዓመታት የእምቦጭ አረም የክልሉ ሁለንተናዊ እንቅፋት ሆኖ ቆይቷል” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ምክትል ርዕስ መስተዳደር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ናቸው።
በሃይቁ ዙሪያ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማሳተፍ ችግሩን ለመፍታት ባለፉት ዘጠኝ ዓመታት ጥረት ቢደረግም በሚፈለገው ልክ ለውጥ ማምጣት እንዳልተቻለ ተናግረዋል።
ሆኖም ዘንድሮ በብሄራዊ ደረጃ ጥቅምት 9/2013ዓ.ም. ”የህዳሴ ግድብ ያለ አባይ አባይ ያለ ጣና አይታሰብም” በሚል መሪ ሀሳብ በንቅናቄ አረሙን ማስወገድ መጀመሩን ጠቅሰዋል።
”ንቅናቄው በተጀመረ ሰሞን ትህነግ በፈጠረው ጦርነት ለማደናቀፍ ቢሞከርም ለአንድ አፍታም ቢሆን እግራችን ከልማት ባለመንቀል በተሰራው ስራ እምቦጭን ከጣና ሃይቅ ትህነግን ደግሞ ከምሽግ በታላቅ ጀግንነት መንቀል ተችሏል” ብለዋል።
በዚህም ከተመዘገበው ስኬት በላይ ተባብሮና ተቀናጅቶ ከተሰራ የማይፈታ ችግር እንደሌለ ትምህርት እንደተወሰደበት ገልጸዋል።
አሁንም የአምቦጭ አረምን ከሃይቁ ማስወገድ ስራ እስከ ግንቦት 30/2013 ዓ.ም. ሙሉ በሙሉ ለማስወገድ እስካሁን የተነቀለውን በማቃጠልና ቀሪ የለቀማ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል።
የውሃ ብክለት፣ ደለል ወደ ሃይቁ መግባት፣ ልቅ ግጦሽና መሰል ችግሮች እምቦጭ እንዲስፋፋ እድል ፈጥረዋል ያሉት ደግሞ የጣና ሃይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ዋና ሥራ አስኪያጅ ዶክተር አያሌው ወንዴ ናቸው።
የእምቦጭ አረም በሃይቁ ዙሪያ የሚኖሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ማጋለጡን አስረድተዋል።
እምቦጭን ለመከላከል በዚህ ዓመት በተካሄደ ዘመቻ አረሙ ከተከሰተባቸው 30 ቀበሌዎች ውስጥ በ25ቱ አረሙን የማከማቸት ስራ ተሰርቷል፤ በአምስት ቀበሌዎች አሁንም አረሙን ለማረም ርብርብ እየተደረገ ነው ብለዋል።
ለእምቦጭ አረም ማስወገድ ሥራ ከ88 ሚሊዮን ብር በላይ ሃብት ማሰባሰቡንና ከዚህ ውስጥ 75 ሚሊዮኑን መጠቀም መቻሉን አስታውቀዋል።
በቀጣይም አረሙን የማስነሳቱ ተግባር እስካሁን ከተከናወነው በላይ ሥራ እንደሚጠይቅ አመልክተው፤ ለዚህም የባለድርሻ አካላት ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በዘመቻው ተሳትፎ ላደረጉ ግለሰቦች፣ ባለሃብቶች፣ አርሶ አደሮችና የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ትናንት የእውቅና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።