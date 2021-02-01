የጨጎማ-ጋሸና አስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ተጀመረ

ጥር 24/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን የሚገኘው የጨጎማ-ጋሸና አስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት በይፋ ተጀመረ።
በሰሜን ወሎ ዞን የሚገኘው የኩርባ መገንጠያ ጨጎማ-ጋሸና አስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች በተገኙበት ዛሬ በይፋ ተጀምሯል።
44 ነጥብ 6 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው የመንገድ ፕሮጀክት ለግንባታው ከ1 ቢሊዮን 434 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚሆንበት ተገልጿል።
ወጪው ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈን ነው።
መንገዱ የመንገድ ትከሻን ሳይጨምር በገጠር ሰባት ሜትር የጎን ስፋት፤ በከተማ ደግሞ የእግረኛ መንገድን ጨምሮ 19 ሜትር ስፋት ይኖረዋል።
አገር በቀሉ ዮቴክ ኮንስትራክሽን የመንገዱን ግንባታ ለማካሄድ ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ጋር ስምምነት ተፈራርሞ ዛሬ ስራውን በይፋ ጀምሯል።
የምህንድስና ማማከርና ቁጥጥር ስራውን ደግሞ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መንገድና ህንጻ ዲዛይንና ግንባታ ቁጥጥር ስራዎች ድርጅት ይከውነዋል።
የስራ ተቋራጩ ግንባታውን በተገቢው የጥራት ደረጃና ፍጥነት አጠናቆ እንዲያስረክብ የሶስት ዓመት የጊዜ ገደብ እንደተሰጠው ተነግሯል።
የመንገዱ ግንባታ ሲጠናቀቅ የአካባቢውን ሰፊ የግብርና ምርት ወደ ማዕከላዊ ገበያ በማድረስ አምራቹ ከምርቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ያግዛል ተብሏል።
ስፍራው የጥንታዊው የላልይበላ አብያተ ክርስቲያናት መገኛ በመሆኑም የመንገዱ መገንባት የቱሪስት ፍሰት ከመጨመር አኳያ ጉልህ ሚና እንደሚኖረው ተገልጿል።
የጤና፣ የትምህርትና ሌሎች ማኅበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ተደራሽነት ያሰፋልም ተብሏል።
የመንገድ ዳር ትራፊክ ምልክቶችና በግንባታ ወቅት የትራንስፖርት መስተጓጎልን ለማቃለል የተለዋጭ መንገዶች ግንባታ የፕሮጀክቱ አካል መሆናቸውም ተነግሯል።
በተጨማሪም ነባሩ የወልድያ-ጋሸና-ፍላቂት 135 ኪሎ ሜትር መንገድ በአገልግሎት ብዛት በመጎዳቱ ባለስልጣኑ ከአማራ መንገድ ስራዎች ኢንተርፕራይዝ ጋር ተዋውሎ ጥገና እየተደረገለት መሆኑ ተገልጿል።
ባለስልጣኑ በሶስት ኮንትራቶች ከፍሎ የሚያካሂዳቸው የኮረም-ሰቆጣ-አቢ አዲ፣ የኮረም-ላልይበላ መገንጠያ እና ላልይበላ መገንጠያ-አበርገሌ አግበ መንገዶች ግንባታ ሲጠናቀቁ የአማራና የትግራይ ክልሎችን በአቋራጭ በማገናኘት የሚያስተሳስር እንደሆነም ተነግሯል።