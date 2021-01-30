በደቡብ ክልል የዲያስፖራ ባለሀብቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ የመንግሥት ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተመለከተ”

ሀዋሳ፤ ጥር 22/2013 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል የዲያስፖራ ባለሀብቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ የመንግሥት ቋሚ ክትትልና ድጋፍ እንደሚያስፈልግ በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የተካሄደ አንድ ጥናት አመለከተ።
ክልል አቀፍ የዲያስፖራ መድረክ ዛሬ በሀዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የህግና ገቨርናንስ ረዳት ፕሮፌሰር አካለወልድ ፈድሉ በመድረኩ እንዳስታወቁት ዩኒቨርሲቲው ባለፈው አንድ ዓመት በደቡብ ክልል የዲያስፖራ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ዙሪያ ጥናት አካሂዷል።
ጥናቱ የተካሄደው ከደቡብ ክልል የዲያስፖራ፣የአጎራባች ክልሎች ተሣትፎና የፕሮቶኮል ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር እንደሆነ ጠቁመዋል።
በጥናቱ መሠረት በክልሉ ባለፉት 28 ዓመታት አንድ ቢሊዮን 600 ሚሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ 131 የዲያስፖራ ባለሃብቶች እንዳሉ ተረጋግጧል ብለዋል።
በዘመናዊ ግብርና፣ኢንዱስትሪ፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ አገልግሎት፣ሆቴልና ቱሪዝም ለመሰማራት ፍቃድ ከወሰዱት ከነዚሁ የዲያስፖራ ባለሀብቶች መካከል 70 የሚሆኑት ብቻ ልማት ውሰጥ መግባታቸውን ጠቅሰዋል።
ከነዚህ ውስጥ 35 የሚሆኑት ሙሉ በሙሉ ወደ ማምረት የተሸጋገሩ ናቸው።
ለዲያስፖራዎቹ ከተሰጣቸው 21 ሺህ 455 ሄክታር መሬት ውስጥ 17 ሺህ ሄክታር የሚሆነው ብቻ ጥቅም ላይ መዋሉን ረዳት ፕሮፌሰሩ በድክመት አንስተዋል።
ቀሪው መሬት ከሰባት እስከ 16 ዓመታት ካለምንም ስራ ታጥሮ መቀመጡን ጥናቱ አመላክቷል ብለዋል።
ዲያስፖራዎቹ ከ10 ሺህ ለሚበልጡ ዜጎች የስራ እድል መፍጠራቸውና በቂ ነው ባይባልም በእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ያበረከቱትን አስተዋጽኦ በጠንካራ ጎን አንስተዋል።
ልማት ውስጥ ከገቡት ውስጥ 90 በመቶ የሚሆኑት ለአካባቢው ነዋሪዎች ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት በመገንባት ተጠቃሚ ማድረጋቸውንም በጠንካራነት ጠቅሰዋል።
ሆኖም የክልሉ መንግሥት ዲያስፖራውን ለመሳብ የሚያስችሉ መመሪያዎችንና የህግ ማዕቀፎችን ቢያወጣም አጥጋቢ ውጤት ማስመዝገብ እንዳልተቻለ አስረድተዋል።
በክልሉ የዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ውጤታማ እንዳይሆን ካደረጉት ዋና ዋና መንስዔዎች መካከል የመንግሥት ክትትልና ድጋፍ አነስተኛ መሆኑን በዋናነት ጥናቱ እንደሚያመለከት ገልጸዋል።
ጥናቱ 105 ዲያስፖራዎችን በማካተት መሰራቱን ጠቁመው ዲያስፖራዎቹ እንደ ተግዳሮች ካነሳቸው መካከል የፀጥታ ችግር፣ ውሃ፣መንገድ፣ኤሌክትሪክ መብራት ፣የብድር ውስንነትና ቢሮክራሲ መብዛት መሆናቸውንም አመልክተዋል።
የዲያስፖራው ኢንቨስትመንት ተሳትፎ እንዲሻሻል ለማድረግ መንግሥት በቋሚነት ክትትልና ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባ በጥናቱ ምክረ ሀሳብ ቀርቧል።
ዲያስፖራውን ለማበረታታትና ለመሳብ የወጡ የህግ ማዕቀፎች በትክክል መሬት ላይ ወርደው መተግበራቸውን ማረጋገጥ እንደሚገባም ተጠቁሟል።
በተለይ ከሙስና የጸዱ፣ ብቃትና ችሎታ ያላቸውን ባለሙያዎች በየደረጃው በማምጣት ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንዳሚያስፈልግም እንዲሁ።
የደቡብ ክልል የዲያስፖራ፣የአጎራባች ክልሎች ተሣትፎና የፕሮቶኮል ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መላኩ ተሰማ በበኩላቸው የጥናቱን ግኝት በግብዓትነት በመጠቀም በቀጣይ የዲያስፖራውን ኢንቨስትመንት ተሳትፎ ለማሻሻል ብርቱ ጥረት እንደሚደረግ ገልጸዋል።
በተለይ የክልሉ ተወላጅ ዲያስፖራዎች ከውጭ ዜጎች ጋር በሽርክና በመቀናጀት በግብርና፣ አግሮ ፕሮሰሲንግ፣ቱሪዝምና በሌሎችም መስኮች በስፋት እንዲሳተፉ የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን እገዛ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑ አስታውቀዋል።
በዚህ ረገድ ጽህፈት ቤቱ ካለፈው ዓመት ወዲህ ባደረገው ጥረት 800 ሚሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ 30 ዲያስፖራዎች ወደ ክልሉ መምጣታቸውን አስረድተዋል።
መድረኩም የተዘጋጀው የዲያስፖራውን የልማት ተሳትፎ ማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በየደረጃው ከሚገኙ ባለድርሻ አካላትና ዲያስፖራዎች ጋር ለመምከር ነው።
“