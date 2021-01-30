የምሥራቅ ባሌ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ቅርሶች ተጠብቀው የገቢ ምንጭ እንዲሆኑ መስራት እንደሚገባ ተመለከተ

ጎባ፤ ጥር 22/2013(ኢዜአ)በምሥራቅ ባሌ ዞን የሚገኙ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ቅርሶችን ጠብቆ በመንከባከብ በገቢ ምንጭነት እንዲጠቅሙ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገበ ተገለጸ።
“ዛህራ” በሚል ስያሜ የሚታወቀው የድሬ ሼህ ሁሴን ዓመታዊ ክብረ በዓል ትላንት ተከብሯል።
ከበዓሉ ተሳታፊዎች መካከል ሼህ አብዱናሲር መሐመድ እንዳሉት ድሬ ሼህ ሁሴን ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ያለምንም ልዩነት በአንድነት በዓሉን የሚያከብሩበት ታሪካዊ ስፍራ ነው።
ቦታው ትልቅ የቱሪዝም እምቅ አቅም ቢኖረውም ከመሰረተ ልማት እጥረት የተነሳ በሚፈለገው ደረጃ እየተጎበኛ አይደለም ብለዋል።
በታረካዊ ስፍራው የሚስተዋለው የመንገድና የመጠጥ ውኃ አቅርቦት ችግር ቅርሱ በሚፈለገው ደረጃ እንዳይጎበኝ ትልቅ ተግዳሮት መሆኑን የገለጹት ደግሞ የበዓሉ ተሳታፊ አቶ ሀሰን ከድር ናቸው።
በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት አካላት በስፍራው የሚስተዋለውን ተግዳሮት በመለየት ደረጃ በደረጃ እንዲሟሉ በትኩረት መስራት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
በክብረ በዓሉ ሥነ-ሥርዓት የተገኙት የኦሮሚያ አባገዳዎች ህብረት ጉባኤ ሰብሳቢ ጎበና ሆላ በበኩላቸው በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ቅርሶች ተጠብቀው በገቢ ምንጭነት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ህብረቱ የበኩሉን እንደሚወጣ ተናገረዋል።
በተለይ ለኢትዮጵያ አንድነት ማሳያ የሆነው የድሬ ሼህ ሁሴን ታሪካዊ ቅርስ እንዲጠበቅና እንዲተዋወቅ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ይሰራል ነው ያሉት።
የምስራቅ ባሌ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አህመድ ማማ በኮሮና ምክንያት ወደ ታሪካዊና ባህላዊ ስፍራዎች የሚመጡ ጎብኝዎች ቁጥር እየቀነሰ መምጣቱን ገልጸዋል።
የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኝዎች የቆይታ ጊዜን ሊያራዝሙ የሚችሉ የሆቴል አገልግሎቶችና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል።
ድሬ ሼህ ሁሴንንና ሶፍ ኡመር ዋሻን ጨምሮ ሌሎች የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ቅርሶችን በማልማት የሀገር ኢኮኖሚን እንዲደግፉ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አደም ቃሲም ናቸው።
ከደሎ ሰብሮ-ድሬ ሼህ ሁሴን፣ ከሮቤ-ጎሮ- ሶፍ ኡመር የሚወስዱ መንገዶች ደረጃ ወደ አስፓልት ለማሳደግ በመንግስት መወሰኑ የዚሁ ጥረት አካል እንደሆነ ነው የጠቀሱት።