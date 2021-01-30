ፕሮጀክቱን ያጓተቱትን የካሳ ክፍያና የወሰን ማስከበር ችግሮች ለመፍታት የአካባቢው አመራሮች በጋራ ሊሰሩ ይገባል

ጥር 22/2013 ( ኢዜአ) ለአጅማ ጫጫ መስኖ ልማት ፕሮጀክት መጓተት ምክንያት የሆኑትን የካሳ ክፍያና የወሰን ማስከበር ችግሮች ለመፍታት የአካባቢው አመራሮች በጋራ መስራት እንዳለባቸው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ።
የምክር ቤቱ የተፈጥሮ ሃብት፣ ውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ቋሚ ኮሚቴ አባላት በፕሮጀክቱ የመስክ ምልከታ አድርገዋል።
የአጅማ ጫጫ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ግንባታ አፈፃፀም ስድስት በመቶ በላይ የደረሰ ሲሆን በሦስት ዓመታት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል።
ፕሮጀክቱ 7 ሺህ ሄክታር መሬት በማልማት 14 ሺህ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ የገለፁት የፕሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር አቤል ተክለፃዲቅ ናቸው።
በዚህ ዓመት የተጀመረው ፕሮጀክቱ ከመስኖ ባሻገር ለዓሣ ልማትና ለቱሪዝም መስህብነት የሚውል እንደሚሆን ተናግረዋል።
የካሳ ክፍያ አለመፈጸምና የወሰን ማስከበር ስራዎች ለፕሮጀክቱ መጓተት ምክንያቶች መሆናቸውን ገልጸው ችግሩን ለመፍታት የዞኑና የወረዳው አመራሮች በጋራ መሥራት አለባቸው ብለዋል።
የግብዓት ችግር እያጋጠመ መሆኑንና ይህንንም ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እየተደረገ መሆኑንም አስረድተዋል።
ፕሮጀክቱን በባለቤትነት የሚያሰራው የመስኖ ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ወንድሙ ተክሌ በበኩላቸው ለፕሮጀክቱ መዘግየት ምክንያት የሆነውን የካሳ ክፍያ ጉዳይ የክልሉ፣ የዞንና የወረዳ አመራሮች ሊፈቱት እንደሚገባ ተናግረዋል።
የፌዴራል መንግሥት ሕጉ በሚፈቅደው መሰረት የካሳና ተያያዥ ጉዳዮችን ይፈጽማል እንጂ በክልል ወሰን ማስከበር ውስጥ ገብቶ ሊሰራ አይችልም ያሉት ኮሚሽነሩ በክልሉ በተዋረድ ያሉ አመራሮች መሥራት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
የቋሚ ኮሚቴው አባላት በአገሪቷ መስኖን በማልማት ፍትሃዊነትን ለማረጋገጥ እየተከናወነ ያለውን ሥራ የሚያበረታታ ብለውታል።
የሥራውን ስፋት በመገንዘብ ፕሮጀክቱ ለሦስት ተቋራጮች መሰጠቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ ተጠናቆ ኅብረተሰቡን ተጠቃሚ እንዲያደርግ ያስችለዋል ብለዋል።
በቋሚ ኮሚቴው የውሃና መስኖ ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሞገስ ታደሰ ፕሮጀክቱ የገጠመውን የካሳና የወሰን ማስከበር ችግሮች እንዲፈቱ ኮሚቴው እየተከታተለ የሚቻለውን ድጋፍ ያደርጋል ሲሉ ተናግረዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን ውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ደረጀ ማንደፍሮ በበኩላቸው ፕሮጀክቱ ከመስኖ ልማት ባሻገር ለአካባቢው ወጣቶች የሥራ ዕድልና የገበያ ትስስር እንደሚፈጥር ተናግረዋል።
ከፕሮጀክቱ አካባቢ ለተነሱ አርሶ አደሮች የወሰን ማስከበርና የካሳ ክፍያ ለማድረግ ዞኑ ከወረዳውና ከክልሉ ጋር ተባብሮ እንደሚሰራ ገልፀዋል።
የቋሚ ኮሚቴው አባላት ትናንት ሁለት ሎት የመስኖና የግድብ ግንባታ ያካተተውንና 5 ሺህ ሄክታር መሬት በማልማት 13 ሺህ የሚጠጋ የአካባቢውን ማኅበረሰብ ተጠቃሚ ያደርጋል የተባለውን የላይኛው ጉደር የመስኖ ልማት ፕሮጀክትን ጎብኝተዋል።
ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅና እያጋጠሙት ያለውን የግብዓትና የውጭ ምንዛሬ ችግሮች እንዲፈቱ ቋሚ ኮሚቴው ጥረት እንደሚያደርግም ተገልጿል።
የአካባቢው አርሶ አደሮች በእርሻና በመኖሪያ አካባቢያቸው መንገድ እንዲሰራ ትብብር እንዲያደርጉም ቋሚ ኮሚቴው ጠይቋል።