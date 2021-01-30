የንግድ አገልግሎቱን ዘመነኛ በማድረግ ዘመን ተሻጋሪ የዲጂታል ስርዓት እየተዘረጋ ነው – አቶ ደመቀ መኮንን

አዲስ አበባ፣ ጥር 22/2013 ( ኢዜአ) በኢትዮጵያ ባለፉት ወራት ጉምሩክና የንግድ አገልግሎትን በማዘመን ‘ዘመን ተሻጋሪ’ የዲጂታል ስርዓት እየተዘረጋ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ።
ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ሰፊ የስራ ዕድል የሚፈጥር የዲጂታል ኢኮኖሚ በመገንባት ኢትዮጵያን በዓለም ዓቀፉ የንግድ ስርዓት ተወዳዳሪ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑም ተነግሯል።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አገራዊ የኦንላይን የንግድ ምዝገባና የስራ ፈቃድ አገልግሎት መስጫ ስርዓት ዛሬ በይፋ አስጀምሯል።
የአገልግሎት መስጫ ስርዓቱ የንግዱን ማህበረሰብ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም በማሳደግ ቀላልና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ያስችላል ተብሏል።
ሁሉንም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በአገልግሎቱ ማስተሳሰር እንደተቻለም ተገልጿል።
በመጀመሪያ የሙከራ ትግበራም ከ3 ሺህ 200 በላይ ደንበኞች ወደ አገልግሎት መስጫ ስርዓቱ ማስገባት እንደተቻለ ተመላክቷል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በቀጣዮቹ የ10 ዓመት አገራዊ መሪ ዕቅድ ተቋማት ዘመናዊ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ስርዓት እንዲከተሉ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል።
በአገሪቷ ብሔራዊ የመታወቂያ ስርዓት መዘርጋትን ጨምሮ ባለፉት ወራት ጉምሩክና የንግድ አገልግሎቱን ዘመናዊ በማድረግ ዘመን ተሻጋሪ የዲጂታል ስርዓት እየተዘረጋ መሆኑን ተናግረዋል።
የኦንላይን ንግድ ምዝገባና ስራ ፈቃድ አገልግሎት መስጫው የንግድ ስርዓቱን ለማዘመን አዎንታዊ እርምጃ መሆኑንም አንስተዋል።
በዚህም ዜጎች ወደ ንግድ ስርዓቱ ለመግባት የሚያጋጥሟቸውን መሰናክሎች ለማስቀረት የተሻለ ተሞክሮ ያላቸውን አገራት ልምድ በመውሰድ የንግድ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓቱን የሚያሳልጥ ዘመናዊ አሰራር መጀመሩን አብስረዋል።
የንግድና ኢንዳስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል በበኩላቸው አገልግሎቱ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ እውን ለማድረግ የራሱን ሚና ይጫወታል ብለዋል።
ምርትና ምርታማነትን በማሳደግና ሰፊ የስራ ዕድል መፍጠር የሚያስችል የዲጂታል ኢኮኖሚ በመገንባት ኢትዮጵያን በዓለም አቀፉ የንግድ ስርዓት ተወዳዳሪ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል።
ኢትዮጵያ በንግድ አመቺነት ከዓለም 159ኛ ደረጃ ላይ መቀመጧን የጠቀሱት ሚኒስትሩ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ለንግድ ከሚመቹ ምርጥ 50 አገራት አንዷ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል።
ይፋ የተደረገው የኦንላይን ንግድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎት መስጫ ስርዓት የዕቅዱ የመጀመሪያ ምዕራፍ ክንውን ተደርጎ ይወሰዳልም ብለዋል።
በ2005 ዓ.ም በኢትዮጵያ የንግድ ስራ ፈቃድ አውጥተው ሲሰሩ የነበሩ ድርጅቶች 695 ሺህ 986 ሲሆኑ ይህ አሃዝ አሁን 2 ሚሊዮን 370 ሺህ መድረሱ ተገልጿል።
የዚህ ስኬት ምክንያትም በቴክኖሎጂ የታገዙ አዳዲስ አሰራሮች መተግበር፣ አገልግሎቱን ተደራሽ ማድረግና አዳዲስ የንግድ ስራ ፈቃዶችን የማስተናገድ አቅም ማደግ ናቸው ተብሏል።
በመርሃግብሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አደም ፋራህን ጨምሮ የፌዴራል፣ የክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የንግዱ ማህበረሰብ ተወካዮች የታደሙ ሲሆን ለአገልግሎቱ ስኬት አስተዋጽኦ ላበረከቱ ተቋማትና ግለሰቦች እውቅናና ሽልማት ተበርክቷል።