ተመራቂዎች ውጣውረድን ለማሸነፍ የቀሰሙትን ዕውቀት ልጠቀሙበት ይገባል … ዶክተር ታደሰ ቀነአ

አምቦ፤ጥር 22/2013 (ኢዜአ) ተመራቂዎች ማንኛውንም ውጣውረድ ለማሸነፍ በትምህርት ቆይታቸው የቀሰሙትን እውቀት እንደ ስንቅ ሊጠቀሙበት እንደሚገባ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ታደሰ ቀነአ ተናገሩ።
አምቦ ዩኒቨርሲቲ ኮሮናን በመከላከል በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች በመጀመሪያ፣ በሁለተኛ እና በሶስተኛ ዲግሪ ያሠለጠናቸውን አምስት ሺህ 621 ተማሪዎችን ዛሬ አስመርቋል።
በምረቃው ሥነ-ሥርዓት ወቅት ዶክተር ታደሰ ቀነአ ማስተላለፉት መልዕክት “ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ያገኛችሁትን ውጤት በደስታ የምታጣጥሙበት ቀን በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ” ብለዋል።
ተመራቂዎቹ በህይወት አለም ከትምህርት ወቅት ያልተናነሰ ውጣ ውረድ እንደሚጠብቃቸው ተገንዝበው ማንኛውንም ውጣውረድ ለማሸነፍ ዕውቀታቸውን እንደ ስንቅ ሊጠቀሙበት እንደሚገባም ተናግረዋል፡፡
“ለግል ጥቅም ብላችሁ የህዝቡን ጥቅምና ፍላጎት የሚጎዳ ማንኛውንም ድርጊት መፈጸም የለባችሁም” በማለትም መክረዋል።
ለሙያዊ ሥነ-ምግባር ፣ ማህበራዊ እሴቶች እና ለህሊናቸው ተገዥ በመሆን የህዝባቸውንና ሀገራቸውን ፍላጎት ለማሳካት እንዲጥሩም አሳስበዋል።
የዕለቱ የክብር እንግዳ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ቦርድ አባል ፕፎፌሰር በቀለ ጉተማ ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች ሽልማት ካበረከቱ በኋላ እንደተናገሩት ፣ተመራቂዎች የቀሰሙትን እውቀትና ክህሎት ለሀገር ግንባታ በማዋል የዜግነት ግዴታቸውን መወጣት ይጠበቅባቸዋል፡፡
በዩኒቨርሲቲው አራት ነጥብ በማምጣት የሜዳሊያና ዋንጫ ተሸላሚ የኮምፒተር ሳይንስ ተማሪ አብዱ አሊይ በሰጠው አሰተያየት “ኮሮና በትምህርታችን ላይ ጫና ቢያሳድርም ከባድ ጊዜ በማሳለፍ መመረቅ በመቻሌ በጣም ተደስቻለሁ” ብሏል፡፡
በተማረበት የሙያ ዘርፍ ህብረተሰቡን በታማኝነት ለማገልገል እንደሚጥርም ነው የገለጸው።
3 ነጥብ 99 በማምጣት የተመረቀችው ሳሚራዊት ጫካ በበኩሏ “ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ጠንክረው ከሰሩ ውጤት ያመጣሉ፣ በተለያዩ ውጣ ውረድ ውስጥ በማለፍ ይህን ነጥብ በማምጣቴ ተደስቻለሁ” ብላለች ፡፡
በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ለሁለት ወራት የተሰጠውን የገጽ ለገጽ የማካካሻ ትምህርት ወስደው ዛሬ ለምረቃ ከበቁት መካከል 1ሺ810 ሴቶች እንደሆኑ ታውቋል።
በምረቃው ሥነ-ሥርዓት የተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና የተመራቂ ቤተሰቦች ተገኝተዋል፡፡