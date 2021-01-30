በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለው ፆታዊ ጥቃት ማስቆም እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ

ደሴ፣ ጥር 22/2013 ( ኢዜአ ) በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለው ፆታዊ ጥቃትና አድሏዊ አሠራር ፈጥኖ ማስቆም እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ህጻናት፤ ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ።
ቋሚ ኮሚቴው በደቡብ ወሎና ደሴ ለአራት ቀን የመስክ ምልከታ በማካሄድ ከአመራሮችና ባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቶ አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡
በቆይታቸው በባህላዊ፣ቱሪዝም እና ማህበራዊ ዘርፎች የተከናወኑ ተግባራት መመልከታቸውን የቋሚ ኮሚቴው አስተባባሪ ወይዘሮ ሙንተሃ ኢብራሂም ገልጸዋል።
በዘርፎቹ የተመለከቷቸው ጠንካራ ጎኖች ጎልብተው እንዲቀጥሉና ክፍተቶች በአጭር ጊዜ ተስተካክለው ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን አቅጣጫ ማስቀመጣቸውን ተናግረዋል።
በተለይ ሴቶች በፖለቲካውና ኢኮኖሚው ዘርፍ ከመገለላቸውም ባለፈ አስገድዶ መድፈር፣ ጠለፋ፣ ድብደባ፣ ያለ እድሜ ጋብቻና ሌሎችም ፆታዊ ጥቃቶች እንደሚደርስባቸው እስከ ቀበሌ ባደረጉት ምልከታ መታዘባቸውን አስረድተዋል።
እነዚህ ችግሮች በየደረጃው እንዲፈቱ ቋሚ ኮሚቴው ኃላፊነቱን ወስዶ ይሰራል፤ ተጠያቂነትም እንዲሰፍን ይደረጋል ብለዋል።
ሌላዋ የምክር ቤቱ አባል ወይዘሮ አስቴር ወልደ ጊወርጊስ በበኩላቸው ከዚህ በፊት በወሬ የምንሰማቸውን የሴቶች ጥቃት እስከ ቀበሌ ወርደን በተግባር ማረጋገጥ ችለናል ሲሉ ተናግረዋል።
እየደረሰ ያለው ግፍና በደል ጊዜ እንደማይሰጠው ጠቁመው፤ ሁሉም የየድርሻውን ወስዶ በአጭር ጊዜ ተስተካክሎ ለቋሚ ኮሚቴው ሪፖርት መቅረብ አለበት ብለዋል፡፡
ለመስማትና ማየት የሚከብዱ ጉዳዮችን እንደተመለከቱ ገልጸው ፤ በተለይ ከኮሮና መከሰት በኋላ ጨቅላ ህጻናት ጭምር በቤተሰቦቻቸው ሁሉ ተደፍረው የልጅ እናት ሲሆኑ ከማየት በላይ የሚያሳዝን ተግባር እንደሌለ ጠቅሰዋል።
በደሴ ከተማ የሚገኘው የአውሳድ የእናቶችና ህጻናት ማቆያ ማዕከል አስተባባሪ ወይዘሮ ፍሬዘር ህሉፍ እንደገለጹት በተለያዩ ምክንያች ጥቃት የደረሰባቸውን 50 እናቶችና ህጻናት እየተንከባከቡ ይገኛሉ።
ችግሩ በርካታና ውስብስብ በመሆኑ የተጎዱትን ሁሉ መንከባከብ እንዳልቻሉ ጠቁመው፤ የባለድርሻ አካላት እገዛ ወሳኝ ነው ብለዋል።
ሴቶች ከሚደርስባቸው ጥቃት በተጨማሪ ከፖለቲካው ዘርፍም እየተገለሉ ነው ያሉት ደግሞ በደቡብ ወሎ ዞን ሴቶች ፣ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ መምሪያ የሴቶች ንቅናቄና ግንዛቤ ማስፋፊያ ቡድን መሪ አቶ አያሌው አህመድ ናቸው፡፡
በበጀት ዓመቱ ብቻ ከ150 በላይ ህጻናት ያለ እድሜያቸው መዳራቸውን፤ ከ20 በላይ ሴቶች መደፈርና ሙከራ እንደተደረገባቸው ጠቁመዋል።
በዞኑ ካሉ 40 የካቤኒ አባላት መካከል ሴቶች ሦስት ብቻ መሆናቸው በፖለቲካው ለመገፋታቸው በቂ ማሳያ መሆኑን ጠቅሰው፤ ከእኛ አቅም በላይ በመሆኑ የበላይ አካል እገዛ ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰይድ እሸቱ በበኩላቸው በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከል የሚችሉትን ሁሉ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል፡፡
ጉዳዩ ውስብስብ በመሆኑ የድርጊቱ ተሳታፊዎችን በጥፋታቸው ልክ እንዳይቀጡ ተጽዕኖ ማሳደሩን አመልክተው፤ በቋሚ ኮሚቴው የተቀመጠውን አቅጣጫ ተቀብለው ለማስተካከልና ተጠያቂነትን ለማስፈን ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል፡፡
በውይይቱ የደቡብ ወሎና ደሴ ከተማ አመራሮች፣ ባለሙያዎች፤ የምክር ቤት አባላትና ባለድርሻ አካላት የተሳተፉ ሲሆን ችግሮችን በየደረጃው ለመፍታት መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡