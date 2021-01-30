ለሀገራችን የዕድገትና ብልጽግና ጉዞ መሳካት ተመራቂዎች የማይተካ ሚና አላቸው- አቶ ብናልፍ አንዱዓለም

ቦንጋ ፤ ጥር 22/2013(ኢዜአ) ሀገራችን ለጀመረችው የዕድገትና ብልጽግና ጉዞ መሳካት ተመራቂ ተማሪዎች የማይተካ ሚና አላቸው ሲሉ በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ዋና አስተባባሪ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ገለጹ።
ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ከ800 በላይ ተማሪዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ አስመርቋል።
በምረቃው ሥነ-ሥርዓት የተገኙት አቶ ብናልፍ አንዱዓለም እንዳሉት መመረቅ አንዱ የህይወት ምዕራፍ ሲሆን ተመራቂዎች በቀጣይ የሚገጥሟቸውን ፈተናዎች ወደስኬት ለመቀየር ከወዲሁ ዝግጁ ሊሆኑ ይገባል።
ሀገራችን የገጠሟትንና ሊገጥሟት የሚችሉ ፈተናዎችን በድል እንድትወጣም ከተመራቂዎች ትልቅ ኃላፊነት እንደሚጠበቅም ገልጸዋል።
ሀገራችን ለጀመረችው የዕድገትና ብልጽግና ጉዞ መሳካት የማይተካ ሚና አላቸውም ብለዋል።
የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በበኩላቸው ተመራቂዎች በትምህርት ቆይታቸው የቀሰሙትን ዕውቀት ሀገራቸውንና ወገናቸውን በሚጠቅሙ ተግባራት ላይ ሊያውሉ እንደሚገባ ተናግረዋል።
ተመራቂዎች በሀገራቸው ጉዳዮች የነቃ ተሳታፊ በመሆንም ለዕድገትና ብልጽግና አሻራቸውን ማሳረፍ እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
ዩኒቨርሲቲው በማህበረሰብና አካባቢ ጥናት እያከናወነ የሚገኘውን የጥናትና ምርምር ሥራዎች አጠናክሮ እንዲቀጥልም አቶ ርስቱ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጴጥሮስ ወልደጊዮርጊስ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ሥራ ዳግም በተገቢው ጥንቃቄ በማስጀመር ተመራቂዎች ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ተደርጓል ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማር ተግባሩ በተጨማሪ የአካባቢውን ማህበረሰብ የሚጠቅሙ የጥናትና ምርምር ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝም ገልጸዋል።
ቦንጋ ዩኒቨርስቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች አሠልጥኖ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ካስመረቃቸው 827 ተማሪዎች መካከል 319 ሴቶች መሆናቸው ተመልክቷል።