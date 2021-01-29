ኢትዮጵያ ከተመድ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ጋር ያላትን ትብብር ታጠናክራለች – የሠላም ሚኒስቴር

ጥር 21/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ ከተባባሩት መንግሥታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን /ዩ.ኤን.ኤች.ሲ.አር/ ጋር ያላትን አጋርነት አጠናክራ እንደምትቀጥል የሠላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ።
ሚኒስትሯ ከተባባሩት መንግሥታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፍሊፖ ግራንግ ጋር ተወያይተዋል።
ከውይይቱ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ከኮሚሽነሩ ጋር የተደረገው ውይይት ፍሬያማ እንደነበር ተናግረዋል።
ሚኒስትሯ በትግራይ ክልል የተካሄደውን የሕግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ እየተከናወኑ ስለሚገኙ የሰብዓዊ ድጋፍ ሥራዎች ለኮሚሽነሩ ገልጻ መደረጉን ገልጸዋል።
የሰብዓዊ ድጋፍ ሥራውን ለማሳለጥ ሚኒስትሮች የተካተቱበት ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋሙንና በርካታ ሥራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ማስረዳታቸውን ጠቁመዋል።
ብሔራዊ ኮሚቴው በተጨማሪም ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶችና አጋር አካላት ጋር በጉዳዩ ላይ በቅርበት እየሰራ መሆኑንም እንዲሁ።
በትግራይ ክልል የኤርትራ ስደተኞች የተጠለሉባቸውን አራት መጠለያ ካምፖች ደኅንነት በተመለከተ ለኮሚሽኑ ሠፋ ያለ ማብራሪያ መደረጉን የገለጹት ሚኒስትሯ ምግብ፣ ውሃና መድሃኒት በበቂ ሁኔታ ለማቅረብ ከዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ ጋር በመሆን አየተሰራ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በኢትዮጵያ ከ26 አገራት የመጡ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ስደተኞች መጠለላቸውንና ሁሉን በእኩል እየተስተናገዱ መሆኑን አብራርተዋል።
የስደተኞቹን ሁኔታ የተሻለ ለማድረግ ከመንግሥታቱ ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ጋር በቅርበት ለመሥራት ሥምምነት ላይ መደረሱንም ሚኒስትሯ ጠቁመዋል።
ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ዛሬ ረፋዱ ላይ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የዋና ጸሃፊው የደኅንነት ጉዳዮች ጄኔራል ጊለስ ሚቻውድ ጋርም ተወያይተዋል።
ውይይቱም አገሪቷ ላለፉት ሁለት ዓመታት የሠላምና የደህንነት ጉዳዮች በምን አይነት የለውጥ እሳቤ መመራቷን በተመለከተ ትኩረት መደረጉን አንስተዋል።
ለውጡን ተከትሎ በዘርፉ የወጡ ፖሊሰዎችና ስትራቴጂዎች እንዲሁም የተጀመሩ የተግባር ሥራዎችን በተመለከተም ለጄኔራሉ ማብራሪያ መሰጠቱን ገልጸዋል።
በቅርቡ በትግራይ ክልል የተካሄደውን የሕግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ የሚካሄዱ የሰብዓዊ ድጋፍና የሠላም ግንባታ ዝርዝር ሥራዎች አስመልክቶ ገለጻ መደረጉንም ተናግረዋል።
ጄኔራሉም በኢትዮጵያ የተያዙ የለውጥ ሥራዎችን ማድነቃቸውን ገልጸው በዚህም ላይ በጋራ ለመሥራት ያላቸውን ቁርጠኝነት መግለፃቸው ተጠቁሟል።
በሌሎች የትብብር መስኮች ያለውን አጋርነት ወደላቀ ደረጃ ለማድረስ በሁለቱም ወገን ተመሳሳይ የጋራ አቋም መያዙን ሚኒስትሯ በመግለጫቸው አንስተዋል።