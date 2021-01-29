ለቆዳ ኢንዱስትሪዎች የሚቀርበው የጥሬ ቆዳና ሌጦ አቅርቦት አፈጻጸም 33 በመቶ ብቻ ነው

ጥር 21/2013 (ኢዜአ) የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ከግብዓት አቅርቦት፣ ከጥራትና ከወጭ ንግድ ጋር በተያያዙ ችግሮችና የስራ እድል ፈጠራን ማሳደግ ላይ በትኩረት እንዲሰራ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ።
የምክር ቤቱ የንግድና ኢንዱስትሪ ቋሚ ኮሚቴ የኢንስቲትዩቱን የ2013 በጀት ዓመት የስድስት ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ገምግሟል።
የቋሚ ኮሚቴው የኢንቨስትመንት ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አብዱላሂ ሀሙ የሚባክነውን የጥሬ ቆዳ ሀብት ለመታደግ ከቆዳ ሰብሳቢዎች እስከ አምራቾች ያሉ ስራዎች በጥራት መከናወን እንዳለባቸው አሳስበዋል።
ኢንስቲትዩቱ ከጨውና ኖራ ግብዓት፣ የወጭ ንግዱን ከማሳደግና የኢንዱስትሪዎችን አቅም ከማጎልበት ጋር የተያያዙ ችግሮቹን በአፋጣኝ እንዲፈታም እንዲሁ።
የሃይል አቅርቦትና የግብዓት ከፍተቶችን ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በቅንጅት ለመፍታት በትኩረት መስራት እንደሚገባም ጠቁመዋል።
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዳኛቸው ሽፈራው በሰጡት ምላሽ የጨውና ሌሎች ግብዓቶች አቅርቦት እጥረት ኢንዱስትሪዎቹ የቆዳና ሌጦ ግብዓቶችን በፈለጉት መጠንና ጥራት እንዳይሰበስቡ አድርጓቸዋል ብለዋል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በቆዳ ኢንዱስትሪዎች ላይ ጫና በመፍጠሩ በስራ ፈጠራና በወጭ ንግድ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩንም ተናግረዋል።
በአገሪቷ በቂ የጨው ክምችት ቢኖርም የጥሬ ቆዳ ሀብት ከመላ አገሪቷ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ መረከብ አልቻልንም ነው ያሉት፡፡
በዚህም የጥሬ ቆዳ ሃብት ከቆዳ ሰብሳቢዎች እስከ የለፋ ቆዳ አምራቾች ብሎም ኢንዱስትሪዎች ለማድረስ ባለው ሰንሰለት አፈጻጸሙ 33 በመቶ ብቻ መሆኑን ገልጸዋል።
በቆዳ ፋብሪካዎች የሚመረቱ ያለቁ ምርቶች አማካይ አፈፃፀምም 60 በመቶ ነው ተብሏል።
ዋና ዳይሬክተሩ ከጨውና ኖራ ግብዓት፣ የወጭ ንግዱን ገቢ ከማሳደግ፣ የኢንዱስትሪዎችን አቅም አጠቃቀም ጋር የተያያዙ ችግሮች እንዲፈቱላቸው ቋሚ ኮሚቴውን ጠይቀዋል።
የንዑስ ኮሚቴው ሰብሳቢም ኢንስቲትዩቱ የማስፈፀም አቅሙን ለማሳደግ ከንግድና ኢንዱስትሪ፣ ከግብርና ሚኒስቴርና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ለመስራት ያደረገውን ጥረት በጥንካሬ አንስተዋል።
የአዲስ አበባ አስተዳደር “አንድ ጫማ ለአንድ ተማሪ” ለሚለው ፕሮጀክት 400 ሺህ ጫማዎችን ማቅረቡም በጥንካሬ የተነሳ ነው፡፡
በዚህም ለ7 ሺህ ሰዎች የስራ እድል እንዲፈጠር መደረጉንም ቋሚ ኮሚቴው በጥንካሬ መመልከቱን ነው ሰብሳቢው የገለጹት።
ኢንስቲትዩቱ የቆዳ ተረፈ-ምርቶች ለሳሙናና ለሌሎች ግብዓት እንዲውሉ የጀመረውን የጥናትና ምርምር ስራ እንዲገፋበትም ማሳሰቢያ ተሰጥቶታል።