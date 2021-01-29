የምዕራብ አርሲ ዞን አርሶ አደሮች በዓመት ሁለት ጊዜ በመስኖ በማልማት ተጠቃሚ ሆነዋል

ጥር 21/2013 በኦሮሚያ ክልል የምዕራብ አርሲ ዞን አርሶ አደሮች በመስኖ ልማት በዓመት ሁለት ጊዜ አትክልትና ፍራፍሬ በማምረት ባገኙት ገቢ ኑሯቸው እየተሻሻለ መሆኑን ገለጹ።
በዞኑ የአዳባ ወረዳ የሀሮ ሁንጤና የሄበን አርሲ ወረዳ የቡኩ ወልዳ ቀበሌ፤ እንዲሁም የአርሲ ነጌሌ ወረዳ አርሶ አደሮች ለኢዜአ እንዳሉት አትክልትና ፍራፍሬ በመስኖ በማልማት ተጠቃሚ ሆነዋል።
አርሶ አደር ሁሴን ቱኬ በምዕራብ አርሲ ዞን የአዳባ ወረዳ የሀሮ ሁንጤ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው፤ በዓመት አንድ ጊዜ የክረምት ዝናብ ጠብቀው በማምረት ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ ይመሩ እንደነበር ይናገራሉ።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመስኖ ልማት በመታገዘ በዓመት ሁለት ጊዜ አትክልትና ፍራፍሬ በማምረታቸው የተሻለ ገቢ በማግኘት ኑሯቸው መሻሻሉን ገልጸዋል።
ባለፈው ዓመት በአንድ ሄክታር ማሳ ሽንኩርት አምርተው ከ600 ሺህ ብር በላይ ማግኘታቸውን ተናግረዋል።
በአካባቢያቸው የመስኖ እርሻ መጀመሩ በአርሶ አደሮች ዘንድ መልካም ፉክክር በመፍጠር ጠንካራ የሥራ ባህል ማዳበሩንም ተናግረዋል፡፡
የሚያገኙት ገቢ ለቤተሰባቸው ኑሮ መሻሻል አስተዋፅኦ ማድረጉን ገልጸው በቀጣይ ስራቸውን ለማሳደግ ዕቅድ እንዳላቸው ተናግረዋል።
የሄበን አርሲ ወረዳ የቡኩ ወልዳ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ሀቢብ ቡጉዳ በበኩላቸው በክረምት ዝናብ ከሚያመርቱት በተጨማሪ በመስኖ በዓመት ሁለት ጊዜ በማምረት ጥሩ ውጤት ማግኘታቸውን ገልፀዋል።
እርሳቸውን ጨምሮ በአካባቢያቸው በመስኖ ማምረት የጀመሩ አርሶ አደሮች ዘርፈ ብዙ የሆነ ለውጥ እያስመዝገቡ ነው ብለዋል።
በመስኖ ማምረት ከመጀመራቸው በፊት ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ እንደነበራቸውና አሁን ኑሯቸው መሻሻሉን የገለጹት ደግሞ በዞኑ የአርሲ ነጌሌ ወረዳ ነዋሪ አርሶ አደር ኡርጌሳ ደገፋ ናቸው።
የምዕራብ አርሲ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበራ ቡኖ አርሶ አደሮቹ ከራሳቸው አልፈው አትክልትና ፍራፍሬ ለገበያ እያቀረቡ መሆኑን ገልጸዋል።
ዘመናዊ የአስተራረስ ዘዴ በመተግበር የራሳቸውንና የቤተሰባቸውን ኑሮ እያሻሻሉ ነው፤ በግብርና ባለሙያዎችም አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ብለዋል።
እያንዳንዱ ቤተሰብ በምግብ ራሱን ከመቻል አልፎ ትርፍ በማምረት ለገበያ ከማቅረብ ባሻገር ለውጭ ገበያ የሚሆኑ ምርቶች እንደሚያመርትም ጠቁመዋል።
በዚህ ዓመት በዞኑ ከተጀመረው የስንዴ መስኖ ልማት በተጨማሪ በ23 ሺህ ሄከታር መሬት ላይ አትክልትና ፍሬፍሬ እየለማ ይገኛል።